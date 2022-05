Dimayor ratificó las sanciones para Unión Magdalena y Junior tras la violencia registrada en Santa Marta

Desmanes en el partido Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla el sábado 23 de abril provocaron sanciones sin precedentes por la Dimayor en el FPC

Los clubes protagonistas del clásico costeño en Colombia por la fecha 17 de la Liga BetPlay I 2022 intentaron apelar las determinaciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tras las sanciones por los desmanes en los que murió un hincha en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta el pasado sábado 23 de abril.

Si bien trataron de revertir las millonarias multas y partidos sin público en condición de local en sus respectivos estadios, Unión Magdalena y Junior de Barranquilla recibieron una respuesta negativa por parte del ente rector del fútbol profesional colombiano, que ratificó la sanción impuesta a ambos equipos tras los violentos hechos que se presentaron a la altura del minuto 73 del cotejo abandonado y que acabó con resultado de 0-3 favorable a Junior.

Tras la cancelación del compromiso en el que resultó muerto un simpatizante del Ciclón Bananero, el ente rector aseguró que no encuentra mérito para reponer la decisión contenida en el artículo 8º de la Resolución No. 021 de 2022 y, por tanto, sostiene los castigos que llevarían a Magdalena a jugar sin entrada durante todo el año si es que no logra salvar su continuidad en primera división, mientras que a Junior le impediría recibir aforo hasta el primer duelo de los cuadrangulares semifinales del campeonato en curso.

Al Ciclón le fue suspendido el Sierra Nevada y se le impuso una multa acumulada de 55,6 millones de pesos colombianos, mientras al conjunto Tiburón le fueron cobrados 11 millones de pesos, considerando que su fanaticada era visitante, pero desató la gresca en la que además destrozaron la silletería del recinto deportivo del Distrito de Santa Marta.

Entre los argumentos de la Dimayor para no revertir las sanciones hacia Unión Magdalena y Junior de Barranquilla está que a la seguridad del partido fue planeada correctamente y de forma concertada con las autoridades, particularmente con la Policía Nacional, siendo claro que Unión Magdalena tomó todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y de los dos equipos, pero que los aficionados no tuvieron un comportamiento digno de los asistentes a un evento deportivo por lo siguiente:

Atravesaron las vallas de seguridad, lanzándose objetos contundentes (sillas, palos, botellas, piedras, entre otros). Posteriormente, se trasladaron los hechos al terreno de juego, poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores y árbitros, por lo cual se proceden a retirar a los camerinos a los actores del espectáculo

La Dimayor también defendió los descargos dados por el juez central del compromiso, Éder Enrique Vergara Lora, quien le reportó al comisario de campo en ese momento la falta de garantías para reanudar el encuentro que para entonces iba empatado 1-1 con los goles de Enrique Serje (57′) y Stiwar Mena (61′).

Estos fueron los principales motivos de peso expuestos en los artículos 7 y 8 de la Resolución No. 021 de 2022, para sostener la sanción y no dar paso a un proceso de apelación:

En el minuto 73, el juez central da por terminado el encuentro, argumentando falta de garantías por la invasión del terreno de juego por parte la afición del junior que estaba ubicada en la tribuna oriental. Inicialmente los hinchas del junior se enfrentaron entre ellos mismos y agredieron a la hinchada de unión en tribuna norte, estos a su vez lanzaron algunas bolsas de agua y luego los hinchas del junior dañaron la silletería para agredir a la barra local, posteriormente los hinchas visitantes tumbaron las vallas metálicas e invadieron el campo de juego donde se enfrentaron con la barra local

La sanción que sienta el severo precedente por parte de la Dimayor tiene que ver con el asesinato de un hincha de Unión Magdalena con objetos cortopunzantes:

Como consecuencia de enfrentamientos con objetos cortopunzantes al interior del estadio, se produjo la muerte de un espectador identificado como seguidor del club Unión Magdalena, aspecto que reviste especial gravedad.

A continuación, conozca el reporte completo de la Dimayor para ratificar su postura, al término de la página 22 del documento en cuestión:

