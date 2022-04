El caso de la joven bogotana que trabajó hace tres años en una película dirigida y producida por Carlos Mario Rojas y todavía no recibe su pago

(Archivo, Elcronista.co)

En la mañana de este 30 de abril, una joven realizadora audiovisual, radicada en Bogotá, expuso a través de sus redes sociales su inconformidad frente a una situación que desde hace tres años no ha visto avance alguno. En 2019, hizo parte de una producción dirigida por el cineasta Carlos Mario Rojas Urueña. La producción estaba siendo filmada en Chaparral, Tolima, población de donde es oriundo el director, y la tarea de la joven consistió en asistirlo durante la filmación.

“Es un estafador”, comentó la joven, en conversación con Infobae Colombia. “Mi cargo fue el de asistente de dirección y desde hace tres años no me responden con mi pago”. La persona señalada obraba como director y productor de una cinta que a día de hoy no ha visto la luz. El inicio de su rodaje fue reseñado por algunos medios digitales y a través de la página web de la película, cuyo enlace de acceso es obsoleto en estos momentos.

El título de la producción es Manuel y trata la historia de este niño diferente, lector, que se apasiona por la pintura y la música, que interpreta el mundo a partir de la fantasía. Estas virtudes suyas terminarán desencadenando una serie de problemas que se harán cotidianos al interior de su familia, pues es tal la fantasía en que vive el niño, que nadie lo comprende. El rodaje de la producción inició el 24 de junio de ese año y se extendería por cuatro semanas.

La locación escogida fue Chaparral y allí Rojas Urueña contrató los servicios de más de setecientos extras y actores secundarios. Ya llevaba consigo un equipo de camarógrafos, sonidistas, arreglistas, entre otros cargos, todos incluidos en el proyecto gracias a los fondos que el Ministerio de Cultura, a través de la Ley del Cine, destinó para la producción, al ser esta la primera en declarársele de interés nacional. Dichos fondos fueron reunidos gracias al aporte de distintos inversionistas y donantes, además de los dineros provistos por empresas privadas como la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima CAFISUR, las productoras ÁUREO FILMS, Tres Pétalos Films, NABLA MEDIA, 88 films productions, entre otros.

Rojas recibió el apoyo incondicional de la comunidad de Chaparral, pues contaba con el respaldo de la alcaldía local, que veía en este proyecto un aporte al desarrollo económico y cultural del municipio.

“Este tipo no le pagó a tiempo a gran parte del equipo de producción, a algunos de los actores contratados e, incluso, a las personas que contrató como extras, que vivían en Chaparral”, señala la joven. “Ellos prestaron sus servicios, no solo para aparecer en la filmación, sino con espacios para hospedaje y alimentación”. El proyecto apenas atravesaba las primeras fases de su producción, pues todavía estaba en estudio por parte del Ministerio de Comercio, que venía evaluando la propuesta para poder recaudar fondos que permitieran culminar con su proceso de filmación.

“Desde hace tres años no me responde, ni él ni nadie. Y no solo es conmigo, también con uno de los actores y algunos sonidistas”, finaliza la joven realizadora.

Carlos Mario Rojas nació en Chaparral en 1980. Es compositor, productor y director. Estudió en Estados Unidos y en Europa. Ha dirigido diferentes piezas audiovisuales. Manuel fue su primer reto como director de un largometraje.

Ante las declaraciones de esta joven en sus cuentas de Instagram y Facebook, varios usuarios se pronunciaron manifestando quejas similares. Ninguna de las intervenciones provenía del productor o alguna de las personas cercanas a él. Después de algunas horas, la joven borró sus publicaciones.

SEGUIR LEYENDO: