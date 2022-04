Egan Bernal: así reaccionaron varios político a la publicación del ciclista

Egan Bernal no se detiene y cada vez mejor más en sus entrenamientos, mientras continúa con su proceso de recuperación. Foto: BettiniPhoto/ Instagram Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Bernal volvió a hablar de política, quien ha estado muy activo en redes sociales en los últimos días. Esta vez también lo hizo a través de su cuenta en Twitter, mensajes que han agitado la controversia nacional.

Hace unos días, previo a su viaje a Europa para seguir con su tratamiento luego del fuerte accidente que sufrió a finales del mes de enero, comentó que: “No necesitamos más división, necesitamos alguien que nos una como pueblo”, dijo Bernal en su cuenta de Twitter.

Tras este trino, el pedalista volvió a opinar sobre algunas propuestas de los candidatos a la presidencia. “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”.

Y ahora, en su más reciente mensaje, habló sobre algunos comentarios que había recibido tras hablar de política: “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio, esto solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”.

A este último trino reaccionaron algunos de los candidatos presidenciales, quienes, en su gran mayoría, resaltaron el papel de Bernal en el deporte nacional e internacional.

Por su parte, Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza y que ha defendido el discurso de combatir los extremos, le respondió a Egan Bernal que : “Egan es un ejemplo extraordinario de fortaleza física y mental. Su remontada es extraordinaria. Además de un físico privilegiado, sabe muy bien donde está parado. Y quiere a Colombia”.

Uno de ellos fue el candidato presidencial Federico Gutiérrez, que dijo: “Eres un orgullo para el país. Me alegra que te hayas recuperado de manera satisfactoria en tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo”.

El senador y ahora candidato a la presidencia, John Milton Rodríguez, también se pronunció y escribió: “Muy bien enfocado nuestro campeón Egan Bernal. Crear empleo y no pensar en subsidios está en nuestro plan de gobierno. Pedaleamos juntos por un país mejor”.

Por su lado, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, apoyó la propuesta del también campeón del Tour de Francia (2019): “Estoy totalmente de acuerdo con Egan Bernal”.

Y por último, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, aprovechó el trino de Bernal para escribir lo siguiente. “‘Alguien que divida no merece ser presidente’. Yo añadiría que alguien que prometa ‘perdón social’ a políticos condenados por corrupción, masacres y paramilitares a cambio de votos no merece ser presidente”, dijo Lafaurie refiriéndose a los escándalos de Gustavo Petro en las últimas semanas.

