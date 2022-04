Video viral de mamá que golpea a su hijo por atacar al Esmad durante las protestas en Bogotá: “Su papá es policía”

“Su papá es policía”: Video viral de mamá que golpea a su hijo por atacar al Esmad durante las protestas en Bogotá / Captura de pantalla

Las protestas que conmemoraron el primer año del paro nacional este jueves 28 de abril dejaron múltiples hechos virales en redes sociales. Uno de ellos fue el castigo físico que la madre de un joven manifestante realizó en su contra luego de encontrarlo agrediendo, supuestamente, a un agente del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá y ante los ojos de varios expectantes donde había entre policías, funcionarios de la Alcaldía capitalina, así como de otros manifestantes que no dudaron en grabar la ‘juetera’ que la señora le daba a su hijo.

“¿Le parece bonito?”, le preguntaba la mujer al joven, en tono exaltado, mientras el muchacho se sobaba los correazos que su progenitora le propinaba.

Se presume que a la madre poco le gustó ver a su hijo manifestándose contra la fuerza pública. El joven, por su parte, le pedía a su mamá que lo escuchara y le permitiera darle las explicaciones del por qué estaba allí. Sin embargo, la mujer no oía razones y nadie impedía que ella lo castigara.

“Escúcheme qué hijueput*as, marica”, le gritaba la mujer mientras le lanzaba varios correazos.

En las imágenes se logra ver cómo el muchacho se retorcía del dolor. Finalmente, la madre le pregunta que a qué se dedica su papá, respuesta que causó la reacción de los internautas. “¿Su papá qué es?”, cuestionó la madre. A lo que el joven respondió: “Es policía”.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Hubo quienes cuestionaron a la madre por agredir tanto física como verbalmente al joven. No obstante, también hubo comentarios en apoyo a la señora, a quien destacan por reprender a su hijo y no permitir que cause desmanes o atente contra los uniformados de quien proviene.

Así sucedió:

“Su papá es policía”: Video viral de mamá que golpea a su hijo por atacar al Esmad durante las protestas en Bogotá / Tomado de Twitter

Cabe anotar que algunos de los sitios en los que se presentaron plantones y algunos disturbios en Bogotá fueron la Carrera 50 con calle 3, Casa de la Cultura Ciudad Bolívar, Plaza de Bolívar, Carrera 10 con calle 27 sur, Plazoleta Fundacional de Bosa, Puente de la Dignidad, Superintendencia de Sociedades, Cancillería, calle 10 # 5 - 51, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Pedagógica Nacional, Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela, Usme, Parque de Los Hippies, Parque Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Guillermo León Valencia, Parque Central de Fontibón y la Rotonda El Tintal - Portal Américas.

Qué más pasó durante el paro

A pesar de los temores de muchos sectores de que se iniciara un estallido social como el del año pasado, las autoridades reportaron un buen comportamiento de los manifestantes.

Pese a algunos enfrentamientos y capturas, la Policía destacó el buen comportamiento de los manifestantes en los distintos puntos de Colombia.

Según el informe entregado por la Policía Nacional, se registraron disturbios en Popayán, Medellín y Bogotá. En ese sentido, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, reveló que se reportaron más de 40 capturas a nivel nacional.

En total son 47 capturas, 23 de ellas por orden judicial y 13 que se hicieron efectivas esta tarde en flagrancia en Bogotá, Medellín y Popayán, entre otros puntos

Asimismo, el general indicó que se registraron policías heridos en varias partes de Colombia. “Tres policías han resultado heridos, el más grave de ellos un capitán lesionado con arma cortopunzante en la capital del departamento del Cauca”, aseguró el uniformado.

Agregó además que, “la presencia de la fuerza pública fue efectiva para garantizar, como siempre lo hace la fuerza pública, la manifestación pública y pacífica en gran parte del territorio nacional”

Por último, el uniformado indicó que hubo intervenciones del Esmad en Bogotá, Medellín, Popayán, Pereira y Tunja.

