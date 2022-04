Camilo Romero denunció accidente de vehículo adjudicado a su esquema de seguridad

Camilo Romero, exgobernador de Nariño. Foto: Colprensa

El ex gobernador de Nariño, Camilo Romero (Ipiales, 1976), miembro del Partido Alianza Verde y reciente adhesión al Pacto Histórico, denunció a través de su cuenta de Twitter un accidente que puso en riesgo a parte de su esquema de seguridad en hechos ocurridos la tarde del pasado domingo.

Romero informó que la camioneta en la que se conducían algunos de sus escoltas sufrió un fallo de frenos sin que se presentaran hechos que comprometieran la vida de los miembros de su esquema de seguridad. Junto con el anuncio, el dirigente político anexó una fotografía del vehículo en la cuneta de la vía a Cali.

Escribió: “Meses pidiendo mantenimiento adecuado de frenos de la camioneta asignada a mi esquema de seguridad. Hoy escolta que viajaba a Cali sufrió este duro accidente porque no le funcionaron los frenos. Por fortuna él está bien. @UNPColombia debe evitar hechos que pueden ser mortales”.





Camioneta asignada a esquema de seguridad de Camilo Romero sufre accidente en Valle del Cauca





Al momento de redacción de esta nota, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, detractores de Romero sí aprovecharon el mensaje del líder político para criticarlo por una presunta negligencia al no asumir la responsabilidad del mantenimiento y poner en riesgo la vida de los agentes de su esquema de seguridad.

El usuario @sinfaces escribió: “Si eran meses pidiendo mantenimiento de los frenos, no tenía que pararla y evitar cualquier accidente? Si en este accidente hubiera muerto alguien usted también sería responsable,pues sabía el estado de la camioneta”.

@CesarDimasBorrero también criticó la presunta negligencia del líder político: “Pilas, porque a sabiendas de que el vehículo se encontraba en deficientes condiciones, envío a su escolta a hacer algo que, incluso, puede no ser un trámite oficial. Lo digo aunque la ley, y menos aún la penal, los afecta”.

“MENTIRA la UNP inmoviliza el carro si no se hace mantenimiento mensual. Otra cosa es que sus escoltas manejan como bestias”, escribió la usuario @Cvivianforero.

“Me parece más grave que usted sabiendo la condición no le importó y viajó así, como quien dice, hagamos que pase para que me pongan atención, yo no permito que personal a mi cargo salga a laborar si el vehículo no funciona y si no han querido hacerle mantenimiento, paro labores”, destacó la usuaria @dianalizethp.

Es de resaltar que Camilo Romero no respondió a las airadas críticas de sus seguidores, quienes no dejaron de responder el tweet del dirigente político, aprovechando su viralidad para manifestar sus posturas políticas.





Las dos investigaciones que tienen en problemas a Camilo Romero





Por el momento, el ex gobernador afronta una investigación en al Corte Suprema desde el 2019 por su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.

Además, afronta otra investigación, esta vez por parte de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la venta de 80.000 cajas de aguardiente Nariño a una empresa distribuidora de la región y por un valor de más de 18 mil millones de pesos.

El exgobernador de Nariño es investigado porque entregó el convenio de administración a una empresa nueva y que no tenía mucho tiempo de haber sido creada, por lo que no tenía experiencia. Esta era liderada por una persona que apoyó a Romero en su campaña, algo que para la entidad es grave.





