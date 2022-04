Mueren esposos tras accidente de tránsito que provocó un menor de edad en Riohacha

Aunque la pareja vivía en Riohacha junto a sus hijos, las exequias se realizarán de forma separada, según la información entregada por los familiares. Vargas, quien era oriundo de Bucaramanga, será sepultado en Valledupar en donde reside su familia, mientras que los despojos mortales de Criseida serán trasladados a su tierra natal en Sahagún (Córdoba).

El pasado 14 de abril en la intersección de la carrera 7H con calles 17 y 18 en Riohacha, un menor de 16 años provocó un accidente de tránsito en el que resultaron seis personas heridas. Dos de ellas, Juan de Dios Vargas Useche y Criseida María Yepes Cruz, murieron luego de permanecer 10 días en cuidados intensivos en un hospital de Valledupar al que fueron traslados por las graves heridas ocasionadas por el joven.

El hecho ocurrió en la madrugada de aquel jueves, cuando el carro manejado por el menor de edad, atropelló al grupo de personas que estaba en un local de comidas rápidas en la capital de La Guajira. Debido a los fuertes golpes que recibieron por el impacto, la primera en fallecer fue Criseida y horas más tarde murió su esposo en horas de la mañana de este sábado, 23 de abril. Esta pareja dejó a cinco hijos huérfanos, cuatro de ellos menores de edad.

Según reportó el director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito de Riohacha, Luis Pablo de Armas, “nos llama la atención que el joven es menor de edad, no tenía licencia de conducción y que el carro no tenía seguro”. Además, aseguró que el joven no respetó las señales de tránsito, mientras que el vehículo que conducía no tenía SOAT, ni revisión tecnomecánica.

Aunque la pareja vivía en Riohacha junto a sus hijos, las exequias se realizarán de forma separada, según la información entregada por los familiares. Vargas, quien era oriundo de Bucaramanga, será sepultado en Valledupar en donde reside su familia, mientras que los despojos mortales de Criseida serán trasladados a su tierra natal en Sahagún (Córdoba).

Sobre la situación en la que se encontraba el joven al momento de provocar el trágico accidente, el oficial de tránsito aseveró que “la historia clínica dice que estaba en estado de embriaguez cuando fue ingresado al centro asistencial para ser atendido porque también resultó con heridas en el accidente”.

Sin embargo, se informó que la prueba de alcoholemia que se le había suministrado al menor luego de 12 horas de haber sucedido el accidente había salido negativa. Testigos afirman que el menor intentó escapar del lugar, pero fue aprehendido y por poco es linchado por las personas que estaban en el lugar.

“El joven se va a judicializar, pero por tratarse de un menor de edad y de heridos graves, el caso pasa a la Fiscalía y será procesado a través de la Policía de Infancia y Adolescencia”, explicó el director del Tránsito distrital.

Familiares de las víctimas le aseguraron al El Tiempo, que el vehículo se encontraba sin frenos y el menor, quien se encuentra detenido, aceptó los cargos. En la audiencia manifestaron que se había tomado dos cervezas y que el cordón de los zapatos se le enredó en el freno del automotor.

Por último, el director de Tránsito, también responsabilizó a los padres del menor por el accidente, “Irresponsabilidad de los padres que dejaron sacar el carro a esa hora por parte de un menor de edad en estado de alicoramiento y además sin licencia de conducir, es decir, que no ha hecho ningún curso de manejo”.

