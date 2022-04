Buscan a estudiante de la Universidad Javeriana desaparecido en Bogotá

Juan Andrés López estudia Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana y se encuentra cursando octavo semestre. El última día que lo vieron vestía saco café, jean y zapatos negros.

Desde el pasado jueves 21 de abril se encuentra desaparecido un estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, Juan Andrés López Rojas, de quien se perdió pista en las horas de la noche cuando salió de la universidad.

Juan Andrés López estudia Ingeniería Civil y está cursando octavo semestre. El última día que lo vieron vestía saco café, jean y zapatos negros.

”La Pontificia Universidad Javeriana hace un llamado urgente a las autoridades para que lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para encontrar al estudiante de ingeniería civil”, comunicó la institución de educación superior en su cuenta de Twitter.

En un segundo trino, la universidad hizo una invitación a las personas para ayudar en la búsqueda de su estudiante. “Así mismo, invitó a que quienes puedan tener información asociada con este caso a que la remita oportunamente a las autoridades competentes. La Javeriana manifiesta toda su solidaridad con su familia y amigos y espera que se reúna con ellos muy pronto”.

Después de dos días sin saber su paradero, Nelson López, papá de Juan Andrés, habló con RCN Radio sobre la situación de angustia que vive su familia.

“Con los compañeros de la universidad hemos hecho contacto, sin embargo, lo que pasa es que el teléfono de él ya no tiene servicio de WhatsApp, se va a correo de voz desde el jueves a las nueve de la noche desde el pasado jueves”, expresó en los micrófonos radiales.

Juan Andrés y su familia viven en el barrio Los Andes cerca del centro comercial Cafam Floresta, en la localidad de Barrios Unidos. Frente a las respectivas denuncias por su desaparición, su papá aseguró que, “en este momento nos encontramos presentando una denuncia ante la Fiscalía y posteriormente iremos a colocarla en la Sijín la Policía”.

El ente investigador confirmó que ya recibió la correspondiente denuncia. “Activamos el mecanismo de búsqueda que incluye a la Policía Nacional y una red de apoyo con el ánimo de identificar a Juan Andrés y advertir a la comunidad sobre su desaparición”.

Otra de las acciones que realizará la Fiscalía General de la Nación será recoger los videos de seguridad de la universidad y harán un seguimiento por las cámaras de la ciudad para establecer si tomó un vehículo de aplicación cerca a la institución o llegó hasta el sistema Transmilenio, como lo anticipó su papá en la entrevista radial.

Frente a información adicional a partir de su desaparición, Nelson afirmó que “hemos podido identificar que en la noche del jueves se hizo uso de la tarjeta personalizada de Transmilenio y ayer viernes en la mañana también pero desafortunadamente no nos consta si es él o si no, no hemos podido acceder a ver los videos de las cámaras de vigilancia de las estaciones de Transmilenio”.

Familiares, compañeros y amigos se han unido para difundir la fotografía del joven y así dar con su paradero. Según allegados de López, mide 1.72, no tiene tatuajes ni cicatrices características.

Por último, en su entrevista con RCN, el padre del joven desaparecido expresó que, “descartamos que se haya ido a compartir con sus amigos porque nos avisa siempre donde va a estar y nos contesta, pero lo preocupante es que desde el jueves en la noche su celular no funciona, no se ha comunicado, ni nada”. Sus familiares por el momento, acuden a la ayuda de la ciudadanía para que brinden información sobre la ubicación de Juan Andrés López Rojas a través del número de celular 3107663103.

