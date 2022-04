Iván Cepeda denunció al fiscal Barbosa por presunta participación en política: “Ha descalificado a Gustavo Petro”

Iván Cepeda denunció al fiscal Francisco Barbosa por supuesta participación en política. Fotos: Colprensa.

Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llegó una denuncia contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por presunta participación política indebida durante las elecciones del 2022 en Colombia.

La acción fue instaurada por el senador electo del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, quien anunció que este jueves 21 de abril llevó su denuncia contra el funcionario al incumplir, supuestamente, el delito de “intervención en política descrito en el Artículo 422 del Código Penal”.

El congresista, militante del Polo Democrático, busca sanciones contra el jefe del ente acusador por sus comentarios contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Para Cepeda, los dichos de Barbosa deben explicarse para entender si “hacen parte de un debate de interés general o con ellas estaba participando abiertamente en una controversia de carácter electoral”, aseveró.

“Se trata de establecer si las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, son propias del ejercicio de sus competencias constitucionales o, contrario a esto, constituyen un acto abusivo del derecho, con el propósito de intervenir en la contienda presidencial”, advirtió Cepeda.

El senador, inclusive, asegura que el fiscal “ha descalificado a Gustavo Petro” y por eso aportará “evidencias de manera amplia y detallada” que ratifican la supuesta injerencia política en los comicios electorales que definirán al sucesor del presidente Iván Duque.

Es más, según el parlamentario petrista, Barbosa “ha tergiversado y lanzado conclusiones apresuradas y parcializadas acerca de las propuestas del candidato presidencial por la coalición Pacto Histórico”, las cuales han quedado en evidencia de la prensa colombiana e internacional.

Congresistas de Colombia - Iván Cepeda y Gustavo Petro. Imagen tomada de twitter.

Iván Cepeda recordó que Petro no ha renunciado a su curul en el Senado de la República, hecho que no pasó desapercibido por el jefe de la Fiscalía General, quien cuestionó al aspirante del Pacto Histórico en la columna que escribió para el diario El Tiempo.

En ese espacio de opinión, Barbosa señaló que “es lamentable que Petro pretenda ser presidente cabalgando sobre las instituciones judiciales del país” y aseguró que quienes se disputan la Presidencia deben respetar las leyes colombianas.

“La Fiscalía General rechaza y rechazará cualquier propuesta que surja por fuera de la órbita constitucional e implique una ruptura de la separación de poderes. Parte esencial del sistema democrático es que se conozcan los límites de la Constitución. Incluso, debe entenderse que ideas de ese tenor podrían sustituir la carta política en tanto que ponen en entredicho la autonomía de la Rama Judicial”, escribió Barbosa en el periódico citado.

Presenté denuncia penal contra el fiscal Barbosa por sus ataques personales y directos contra @petrogustavo, así como por intervenir en temas de debate de la campaña electoral: pic.twitter.com/XAEjiuiaSR — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 22, 2022

Es más, el jefe del ente acusador hasta se refirió a la propuesta de perdón social y lanzó durísimos comentarios contra el también jefe de la Colombia Humana. “El Estado no se maneja con ´perdones sociales´. La institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho y produzcan una desconfiguración del principio de la “seguridad jurídica” derivado de sentencias judiciales dentro de la autonomía de la Rama Judicial. La democracia debe pensarse con principios para mejorar el Estado, no para suprimirlo”, aseveró el fiscal Francisco Barbosa.

En esa línea, Iván Cepeda se refirió al tema y aseguró que con su acción penal busca demostrar que “el fiscal general, Barbosa, ha vulnerado su deber de imparcialidad, así como el principio de moralidad pública” y procedió a citar el Código Penal donde se sustentan sus acusaciones.

“Los cuales sirven de fundamento a la prohibición constitucional y legal de participar en política, según lo dicho por la Corte Constitucional, la que además ha hecho énfasis en que -tratándose de los órganos judicial, de control y electorales-, obra “como una garantía reforzada o adicional de imparcialidad e independencia”, dice la ley.

SEGUIR LEYENDO: