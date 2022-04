El 80% de Une, Cundinamarca, quedaría improductivo debido a la delimitación del páramo de Cruz Verde - Sumapaz, liderada por el ministerio de Medio Ambiente

Panorámica de Une-Cundinamarca

Seriamente preocupados están los habitantes del municipio de Une, en el departamento de Cundinamarca, debido a una resolución del Ministerio del Medio Ambiente en la que se indica que el páramo de Cruz Verde-Sumapaz será delimitado y por ende será declarado como reserva natural.

Según los habitantes de la región, dicha resolución los dejaría prácticamente sin actividades económicas que les permita sostenerse y generar empleo ya que el 80 por ciento del municipio está ubicado sobre el páramo y ellos cultivan de todo tipo de productos desde hace varias décadas.

Para el alcalde Fredy Cubillos, la medida tendrá “el impacto será negativo para la economía de la región. Allí hay 432 predios de de las veredas Ramal, Llanitos, Bolsitas, Mundo Nuevo, La Mesa y Raspados, se verán seriamente afectados y desde luego serán 380 familias las que tendrán que abandonar su territorio para que se proteja el medio ambiente”.

Agregó que la problemática tendrá un impacto aún mayor en el departamento de Cundinamarca: “Allí se genera una ocupación de mano de obra interesante, ya que se están ocupando más de 100 personas en cada cultivo y bajo esta resolución estaríamos dejando sin el jornal diario a más de 500 personas. También se ve una afectación a la economía, ya que las personas hacen sus compras de mercados e insumos acá en el territorio y al dejar de producir, pues desde luego que la pérdida económica es bastante grande”.

El alcalde Cubillos fue enfático en asegurar que el municipio no se opone a la conservación del medio ambiente; por el contrario le parece que es necesario hacerlo, no obstante “no puede ser que se dé una solución en lo ambiental y nos generen un problema social gigantesco”.

Los campesinos y productores coincidieron en que la protección del páramo es muy importante asegurando que están dispuestos a escuchar al Ministerio para llegar a un acuerdo que sea favorable para todas las partes.

Para Emiro Rojas, cultivador de más de 30 años en la región, esta medida es una amenaza de frente contra su patrimonio porque al no poder cultivar su finca perdería la valorización y no tendría un sustento para llevar a su familia.

“Aquí podemos decirle al Gobierno que estamos dispuestos a que conserven el páramo, es más, estamos dispuestos a comprometernos a dejar una parte de nuestras fincas como zona de conservación, pero no pueden creer que podemos entregar todo el predio de la noche a la mañana y quedarnos con las manos cruzadas”, respondió ante la pregunta de cómo afectarían estos cambios a su municipio.

El alcalde Fredy Cubillos cuestionó que “a la fecha el Ministerio no haya socializado estas actividades que se van a desarrollar y tampoco nos ha dado una respuesta concreta de qué se va a hacer con estos predios ¿Qué se va hacer con las personas que habitan allí en estos terrenos? ¿Qué se va a hacer con los cultivos que en antaño se desarrollaban y a cambio de qué? ¿Va a haber una compra de esos predios? ¿Va a haber un pago de servicios ambientales? ¿Van a generarse las ‘familias guardabosques?”

SOBRE LA RESOLUCIÓN QUE DELIMITARÁ EL PÁRAMO DE CRUZ VERDE-SUMAPAZ

Imagen de referencia del páramo de Sumapaz. - Colprensa.

En su orden, el juzgado le dio un año al ministerio de Ambiente para que emita una nueva resolución que delimite el páramo en el marco de un procedimiento participativo, amplio, eficaz, deliberativo teniendo en cuenta la aplicabilidad de la Ley 1930 de 2018 y las reglas fijadas por la Sentencia T-361 de 2017, en cuanto a las fases para su desarrollo y los temas que de manera ineludible se deberán abordar en el proceso.

En el caso de Une, la entidad tiene ubicadas 11.265 hectáreas de páramo que se declararían como zona de reserva y se sabe que 16 municipios más de Cundinamarca y parte de Bogotá hacen parte del proceso.

Recientemente el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá – Sección Cuarta emitió un fallo judicial en respuesta a una tutela en la que ordenó dejar sin efecto la Resolución 1434 del 14 de julio de 2017 mediante la cual se delimitó el páramo Cruz Verde – Sumapaz a partir de los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales elaborados por las Corporaciones con jurisdicción en el páramo y el área de referencia entregada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Con la decisión, el juzgado amparó el Derecho fundamental a la igualdad, mínimo vital, petición y participación ambiental, argumentando que el ministerio desconoció los contenidos mínimos de participación a partir de lo dispuesto en dicha resolución.





