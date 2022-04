70 turistas fueron evacuados por enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta

Operativo de Policía y el Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en ‘Machete Pelao'. Foto: polarsteps

Los enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta continúan, el último reporte entregado habrían tenido que ser evacuados más de 70 turistas que iban a la Ciudad Perdida, debido a un operativo de Policía y el Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en ‘Machete Pelao’.

En diálogos con W Radio, el líder social y defensor de derechos humanos, Leber Dimas, relató que, “en la vertiente nororiental, lo que da hacia Ciudad Perdida, hubo un enfrentamiento entre las Autodefensas conquistadoras de la Sierra y la Fuerza Pública, como resultado de eso hay un oficial herido y al parecer una persona muerta, se habla que puede ser el comandante de las Autodefensas conquistadoras de la Sierra, pero esa información no está confirmada”.

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

De igual manera, Dimas confirmó el desplazamiento de 570 personas por los enfrentamientos entre ‘Los Pachencas’ y ‘El Clan del Golfo’ en zona rural de Ciénaga.

Además, Leber aseguró que, desde 2008, se hizo un informe de caracterización donde se dejó en evidencia que el ‘Clan del Golfo’ ya tenía presencia en 16 de los 30 municipios, incluido Santa Marta, hecho que también se ha visto reflejado en zonas del departamento.

Temor en la Sierra Nevada de Santa Marta por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachencas

En la zona rural del municipio de Ciénaga (Magdalena) hay alerta por los combates que han venido sosteniendo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Los Pachenca, que desde que comenzó la Semana Santa se están disputando el territorio para continuar delinquiendo con el narcotráfico.

La vereda La Secreta es la más afectada, reseñaron en el periódico barranquillero El Heraldo, donde se han intensificado las hostilidades entre los dos grupos narcotraficantes por lo que varias familias han abandonado sus viviendas y se han desplazado hacia las zonas urbanas de la población, y del municipio vecino de Zona Bananera, así como a las ciudades de Santa Marta y Barranquilla.

Entre tanto en la emisora Caracol Radio consultaron con un el antropólogo Lerber Dimas, quien es un analista del conflicto en esa región del país, quien explico que los afectados no se reconocen así mismos como desplazados, ya que la salida de sus casas la hicieron de manera voluntaria para prevenir algún incidente en medio de los enfrentamientos entre las estructurales criminales.

“No han denunciado, ni lo harán. No entienden que se trata de un desplazamiento forzado. Para ellos es grave, pero no implica que sea un desplazamiento porque nadie les dijo: -váyanse de esta zona-, si no que se fueron por voluntad propia porque vieron riesgo y esto es desplazamiento y aunque lo interpreten diferente está ocurriendo el delito”, explicó en Caracol Radio.

Agregó, que estos dos grupos, surgidos de las extintas Auc, se están reagrupando lo que ha conllevado a la oleada de violencia en esa zona del Caribe colombiano. “Nadie les está diciendo que se vayan, pero no hay garantías de seguridad ni tranquilidad”, indicó.

