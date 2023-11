“Quiero ayudar a mucha gente”: Edwar Ríos, el joven que se tatuó la cara de varios influenciadores

Edwar Ríos, conocido en redes sociales como El Miluu, un joven que tomó la iniciativa de ser el primero en tatuarse el rostro de influenciadores colombianos. Tomada de Instagram @el_miluu

En algunas ocasiones quienes se hacen un tatuaje en su cuerpo son duramente cuestionados, este es el caso de Edwar Ríos, un joven de 23 años y estudiante de Derecho que en entrevista con Infobae Colombia contó los principales motivos que lo llevaron a tatuarse el rostro de algunos influenciadores colombianos.

Los primeros en ser grabados en su piel fueron La Liendra y Dani Duke, luego siguieron Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, Santiago Arroyave y el más reciente que mostró a través de su cuenta de Instagram, La Piquiña. También aprovechó para contar un poco de su historia y el motivo que lo llevó a marcar su cuerpo.

“Tengo 23 años, soy estudiante de Derecho y actualmente vivo en la ciudad de Pereira y soy el que se está tatuando el rostro de los influenciadores colombianos para poder llegar a más gente y personas que necesitan esa mano amiga”, expresó inicialmente El Miluu, como es conocido en las redes sociales.

Infobae Colombia: ¿Cuándo empezó la pasión por los tatuajes?

Edwar Ríos- El Miluu: Surge en el momento en que yo decido hacer una historia en Instagram para La Liendra y Dani Duke, donde yo los etiqueto y les digo que si ellos me responden la historia, me los tatúo y no pasó una hora cuando me respondieron la historia, entonces La Liendra me dijo que le enviara fotos y videos por lo que decidí tatuármelos.

Ese fue mi primer tatuaje y cuando hablamos con mi tatuador llegamos a la conclusión que qué buena idea sería tatuarme los influenciadores de aquí de Colombia, ya que no existe la primera persona que lo haga oficialmente en el país, entonces ser el primer es algo nuevo, algo que pienso yo que de alguna manera puede generar un gran impacto.

Se llama Edwar Ríos y a través de sus redes sociales compartió su primer tatuaje de influenciadores

Infobae Colombia: ¿Cómo llegó a la conclusión y cuál fue la motivación para hacerse tatuajes de influenciadores colombianos?

El Miluu: Es lógico que el tráfico de seguidores que tienen ellos es una cosa brutal y yo voy detrás de eso, de la audiencia, que entre más usuarios atrape yo va a ser mucho mejor porque así voy a llamar la atención de más marcas y personas que se quieran unir a este proyecto y nos apoye para hacer esto realidad.

Segundo, porque son un motivo de inspiración, son unas personas que se ve que son de gran corazón.

Infobae Colombia: Cuando habla del proyecto, ¿a qué se refiere con ayudar a más personas con el trabajo que está usted haciendo en redes sociales?

El Miluu: Es un proyecto que me nace del corazón, porque en momentos me he sentido muy impotente de no poder ayudar personas, entonces lo de los tatuajes lo hago es por eso, para mi es un proyecto social con el que quiero que personas, marcas y demás puedan sumarse a esta iniciativa, para que de una u otra manera comenzar a monetizar, generar ingresos también en beneficio propio porque no se puede tapar el sol con un dedo, pero inicialmente está pensado para ayudar a otras personas.

Siempre me ha gustado ayudar cuando puedo y me gusta hacerlo también cuando son habitantes de calle, incluso en mi Instagram tengo un video cuando le regalé un mercado una vez a un señora que conocemos como Doña Blanca y llegué a ella a entregarle la ayuda fue porque una vez la vi repartiendo volantes en la calle, la llevé a una casa de un barrio aquí de Pereira, nos pusimos a hablar, me tocó el corazón y decidí darle un mercado, me sentí muy impotente en ese momento de no poder darle más y ahí fue donde tomé la decisión de hacer algo más importante que me diera resultados.

Estudiante de Derecho compartió en sus redes el momento en que decidió ayudar a una mujer con un mercado

Infobae Colombia: ¿Tiene pensado hacerse más tatuajes en su cuerpo para cubrir el 100 % de su cuerpo?

El Miluu: La meta para este año y lo que hablábamos con mi tatuador son 100 tatuajes, que no van a cubrir el 100 % del cuerpo porque no pienso tocar la cara ni la parte de debajo de los brazos, vamos a ver si lo podemos lograr, ahí vamos rellenando de a poquitos el cuerpo a ver hasta donde llegamos.

Infobae Colombia: ¿Ha pensado en practicarse otras técnicas de modificación corporal?

El Miluu: No, solamente llego hasta el punto de los tatuajes.

