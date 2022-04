Durante el cierre del Festival Iberoamericano de Teatro, la actriz Conny Camelo denunció irregularidades en el evento

A través de redes sociales, la actriz Conny Camelo denunció irregularidades en el desarrollo del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá FOTOS: Instagram (conycamelo) / Colprensa

“Nos usaron”, con ese mensaje la actriz Conny Camelo inició, en sus redes sociales, un video en el cual denuncia varias irregularidades alrededor de la edición XVII del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá -FITB- y que, entre otras cosas, fue un éxito en términos de taquilla y acogida en las obras presentadas a lo largo de la ciudad.

En aquella grabación, la reconocida artista indicó que tuvo problemas de acceso a varias obras del festival, aun cuando ella tenía un pase de acceso total, pues había hecho con los organizadores un canje en el cual ellos le daban una especie de abono a cambio de que ella hiciera labores de influencia sobre sus seguidores para que estos asistieran a las obras. Esto, luego de la recuperación que ha tenido el evento, pues además hizo un recuento de sus primeros pasos por el FITB.

“Toda mi vida, desde mi adolescencia, desde que podía, fui al Festival Iberoamericano de Teatro, fui formada en el Festival, con los miles y un taller de todas las compañías del mundo. Pues resulta que toda mi vida he comprado el abono; siempre me gasté mi plata en eso”, afirmó Camelo, añadiendo que posteriormente participó en el evento como actriz y estuvo presente en la crisis financiera que se presentó en ediciones anteriores a la del 2022.

Sin embargo, con la recuperación económica que ha tenido este simposio artístico, la actriz señaló que fue contactada por la organización para un pedido especial: “Me escribieron por primera vez (...) y me dijeron ‘Conny, tú que eres una influencer del teatro, tú que vas a teatro, queremos darte este -pasaporte- all access para que lo cambies por un abono y escojas tus obras”.

Acto seguido, afirmó que aceptó “feliz” aquella propuesta y, una semana antes, hizo el proceso para canjear los abonos, incluyendo la elección de las obras y los horarios. Los primeros días no hubo tanta acogida, pero después del tercer día empezó a ver llena la sala a la cual ella asistía, y fue en ese instante cuando empezaron sus problemas con la logística del Festival.

“-Me dijeron- ‘No, Conny, es que no hay boletas para ti’, y yo ‘¿Pero por qué si las había pedido hace una semana?’ y me dijeron que todo estaba lleno y que no había boletería. Al otro día era la misma cosa” y manifestó que en los últimos días de tablas ni siquiera le contestaban el teléfono para tener razón para las boletas a las cuales tenía derecho, por lo cual se extrañó con la organización del Festival por aquella negligencia.

“Me parece súper feo de parte del Festival que nos usen de esa manera; que hayamos hecho nuestra labor y de alguna manera nuestro canje tácito de invitar a la gente y que se entusiasmara con ir a teatro (...) Le pido al festival que respete a los actores de teatro, a los artistas, porque este festival era nuestro, de los artistas (...) Respeten y vuelvan a la ética”, expresó la bogotana.

La respuesta del FITB

El empresario Ricardo Leyva, uno de los encargados de ‘revivir’ el Festival de teatro, explicó en diálogo con El Tiempo que efectivamente hubo problemas en la organización pese a que tuvieron la idea de ser novedosos con el trato a los influenciadores artísticos.

“Nos inventamos algo nuevo este año para las personas que nos ayudaron a impulsar el festival, personas del teatro, personas de influencia: creamos un all access para que pudieran entrar a las obras que ellos programaban” señaló Leyva añadiendo que en los últimos días del evento presentaron inconvenientes de tipo logístico. Incluso, afirmó que él mismo había hablado con Conny y le extendió sus disculpas.

En respuesta, la artista de 45 años mencionó el gesto del empresario: “Se disculparon por este tema de logístico y de sistema y humano. Es gente nueva que también está aprendiendo y que quiere que el festival viva y crezca. Toda la buena onda”, concluyó.

