Corte Suprema niega dos acciones legales que buscaban suspender la extradición de la hermana de alias Otoniel

Efectivos de la Policía Nacional de Colombia escoltan a Nini Johana Úsuga, alias 'La Negra', hermana de 'Otoniel', máximo líder del grupo armado organizado Clan del Golfo, tras su detención en Sabaneta, Colombia, 18 de marzo, 2021. Policía Nacional de Colombia/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

La Corte Suprema de Justicia consideró inválidos los recursos presentados por la defensa de Nini Johana Úsuga , alias la Negra, hermana del excabecilla paramilitar alias Otoniel, con los que pretendía detener su extradición. El tribunal aseguró que las acciones, una pidiendo información sobre los movimientos migratorios de la mujer, y otra sobre si tiene antecedentes judiciales, no tiene relevancia para el caso, por tanto no les dio trámite.

Hay que recordar que el pasado 11 de abril la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, solicitó la extradición de la Negra. La Corte Suprema de Justicia empezó a avanzar de inmediato en el trámite, por lo que la defensa de la mujer interpuso recursos jurídicos con los que buscaba detener el proceso. El argumento de las solicitudes era determinar claridad y precisión sobre cuáles fueron los hechos detallados por los que la Negra fue procesada para compararlos con los delitos por los cuales está siendo solicitada en el extranjero.

En primer lugar, la defensa pidió conocer los movimientos migratorios de la detenida. A esto, la Corte dijo que esta información era inútil para el caso y por eso negó la solicitud.

“Frente a la reiteración de la solicitud de oficiar a Migración Colombia para que aporte el registro del movimiento migratorio de Nini Johana Úsuga, entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 2021, desde ahora se indica que tal petición también se negará, nuevamente, en razón a que tal solicitud no se advierte pertinente de cara a los aspectos que debe estudiar la Corte para emitir el respectivo concepto de extradición”, puntualizó el alto tribunal.

En cuanto a la segunda acción, la Corte no considera esta petición irregular, pues los datos solicitados están relacionados a los hechos por los cuales fue condenada la Negra, pero sí explicó que esta información no serviría para impedir su extradición, pues el que “no puede ser condenada dos veces por el mismo delito” no es un argumento sólido.

“Por el impedimento constitucional de la garantía del non bis in ídem, en tanto que dicho principio prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho”, dijo la Corte.

La Negra fue capturada por primera vez en 2013 después de que un despacho de Medellín demostrara su participación en la administración de las finanzas del Clan del Golfo. La Policía Nacional encontró al interior de su casa la contabilidad del clan y seis mil millones de pesos.

Un mes después de su primera captura, la hermana de Otoniel logró salir de la cárcel con una boleta falsa, lo que ocasionó la destitución del entonces director de la reclusorio de El Pedregal, en Medellín. Sin embargo, en enero de 2014, un mes después de su fuga, fue capturada nuevamente y a los seis meses recibió una condena de nueve años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas, fuga de presos, falsedad en documento y fraude procesal.

Desde que se conoció su condena, alias La Negra presentó distintas apelaciones a la justicia argumentando que es madre cabeza de hogar. También renunció a la posibilidad de defenderse en el proceso de extensión de dominio por lo que no pudo quedarse con parte de los inmuebles y los dineros incautados.

La acusada fue puesta en libertad el pasado 27 de diciembre de 2020. En el informe del juzgado 29 de Ejecución de penas de Bogotá se explica que Nini Johana Úsuga fue dejada en libertad porque cumplió la totalidad de su sentencia.

Después de salir de prisión, las autoridades establecieron que continuó lavando dineros del narcotráfico del Clan del Golfo. Por ello, fue capturada una tercera vez en Sabaneta, Antioquia, cumpliendo la orden de extradición que solicitó Estados Unidos recientemente.

SEGUIR LEYENDO: