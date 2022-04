Entre jueves y sábado, 75.000 ciudadanos recorrieron el sendero de Monserrate

Sendero de Monserrate.

Durante la Semana Santa fue habilitado el sendero peatonal para subir a Monserrate. El pasado sábado 16 de abril, contó con la visita de 18.360 personas, en una jornada que no presentó afectaciones y el descenso también se dio en total normalidad.

Javier Suárez, director encargado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, dijo que “subieron 18.360 personas, todo en perfecta normalidad y recomendamos para el último día de Semana Santa recordar que de 5 a. m a 12 p. m estará abierto el sendero, que todas las disposiciones del personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Recordar que no podemos subir las mascotas, ni mujeres en estado avanzado de embarazo, niños menores en brazos”.

Por su parte, Claudia López en su cuenta de Twitter, afirmó:

“Visitar Monserrate es una tradición de Bogotá en Semana Santa! Entre jueves y sábado recibimos 75 mil personas. Nuestro equipo del IDRD los espera mañana domingo de resurrección de 5 a. m a 12p. m para una última jornada organizada y segura”.

Es de destacar que el IDRD reportó que más de 22.000 personas subieron el sendero de Monserrate el Jueves Santo. El camino peatonal, que tiene 1.605 escalones. Por su parte, la Alcaldía Local de Santa Fe explicó que durante el recorrido el personal de las entidades distritales acompañaron a los feligreses y a los turistas.

A su vez, señaló que se atendieron 25 personas por lesiones y situaciones menores, mientras que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá “entregó 970 manillas a menores de edad con el fin de tener un control de su ingreso”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

El sendero se habilitó después de dos años de cierres totales y aforos parciales debido a la pandemia del covid-19. Asimismo, el Distrito comentó que no se permite subir el camino si son mujeres embarazadas, adultos mayores de 75 años, niños de menos de un metro de alto y personas bajo la influencia de psicoactivos. También destacaron que está prohibida la entrada para las mascotas.

“El ingreso vía funicular y teleférico estará abierto hasta las 6:30 p.m. Le recomendamos a las personas que descienden del cerro no quedarse en la parte baja para no causar aglomeraciones”, agregó la alcaldía.

Se tiene previsto que, para los días de mayor afluencia, los visitantes tengan como última opción bajar por el sendero a las 4 p. m. Desde esa hora se realizará un barrido para que no se queden más tarde en el lugar. “El ingreso vía funicular y teleférico estará abierto hasta las 6:30 p. m. ”agregó la alcaldía local y recomendó no quedarse en la parte baja a la hora de descender del cerro para no causar aglomeraciones.

Mientras tanto, la administración de Claudia López espera que en esta Semana Santa más de 60.000 personas asciendan al cerro. De hecho, el pasado Domingo de Ramos, cerca de 20.000 personas visitaron los tradicionales templos religiosos de Monserrate, Guadalupe y 20 de Julio, según el reporte compartido por la Secretaría de Gobierno.

Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno, señaló además que se instaló un Puesto de Mando Unificado, desde el cual se hará monitoreo a todas las actividades que se efectúen durante la Semana Mayor.

