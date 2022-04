Los cinco goles que para Freddy Rincón fueron los mejores de su carrera

Freddy Rincón y su mítico gol al 90 ante Alemania en el Mundial de Italia 1990. Foto: AFP

Freddy Rincón fue de los primeros grandes ídolos del fútbol colombiano por su legado tanto en la selección Colombia como en los clubes por los que pasó (Sante Fe, América de Cali, Palmeiras, Napoli, Real Madrid y Corinthians). Un lamentable accidente le provocó un trauma craneoencefálico que le costó la vida al delantero.

En una entrevista con Mauricio Silva para la Revista Bocas en 2013, Freddy Eusebio comentó los que para él fueron sus cinco mejores goles en su carrera. El primero sin duda alguna fue el gol ante Alemania en el Mundial de Italia 90 que significó el empate y el posterior pase a los octavos de final del campeonato.

“Cuando vuelvo y miro ese gol digo que el Pibe es un genio porque de verdad no me estaba mirando. Yo fui al área, porque siempre me gustó dar opciones. Y cuando vi esa pelota ahí, ¡ay mamacita!, una papita caliente” comentó el exfutbolista en su charla con el periodista.

Otro de los partidos recordados por sus anotaciones fue el 5-0 ante Argentina en la Eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 1994. Rincón fue el encargado de abrir el marcador a los 41 minutos y su doblete se gestó a los 72 minutos a pase de Faustino Asprilla. Sin embargo, las otras anotaciones no muy recordadas por los seguidores.

La primera fue ante Deportivo Cali en 1992, año en el que consiguió la octava estrella los ‘diablos rojos’. El ‘Coloso de Buenaventura’ recibió un balón en el centro del área en total soledad por lo que decidió rematar de taco acomodando el balón al palo de la mano derecha del arco.

El siguiente no solo es recordado por el jugador sino por la hinchada del Corinthians, pues fue con el que eliminó a Real Madrid del Mundial de Clubes. Por último, su gol más recordado también fue en el fútbol brasilero, aunque no dio mayores detalles sobre la anotación que fue de larga distancia Este fue con el Palmeiras, equipo en el que militó en 1996 y anotó siete goles.

Luto en Colombia: murió Freddy Rincón este miércoles 13 de abril

A las 11:30 p. m. de este miércoles 13 de abril, la Clínica Imbanaco de Cali confirmó el deceso de Freddy Rincón en el sexto parte médico sobre el estado de salud del exdeportista, que estuvo internado en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) tres días tras sufrir un grave accidente de tránsito en la madrugada del pasado lunes 11 de abril en la capital del Valle del Cauca.

El centro médico había informado que la condición de Freddy Eusebio era profundamente crítica, teniendo en cuenta los seguimientos, pruebas diagnósticas y estudios radiológicos, que no arrojaron una evolución favorable para él. En ese sentido, el director médico de la clínica, Laureano Quintero Barrera, había informado que el paciente permanecía en condiciones extremas en su respectiva UCI.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció el lunes para dar a conocer nuevos detalles sobre el siniestro en que se vio envuelto Freddy. El mandatario municipal pudo recopilar que el choque contra el bus del sistema de transporte público se dio a las 4:11 a. m., cuando la camioneta Ford de placas UGR 410 chocó contra un bus en inmediaciones al sector del parque de El Perro.

Ospina indicó que aparte de Rincón, la investigación del caso logró identificar a otras dos personas que viajaban con el exjugador en el vehículo particular: María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, quienes se encuentran fuera de peligro.

