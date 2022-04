Con retén falso, delincuentes disfrazados de Policías intentaron robar a un conductor en la vía a Siberia

Se conoció que el pasado 12 de abril, un conductor de camión se dirigía hacia Siberia por la salida de Bogotá de la calle 80, entonces fue detenido por un grupo de delincuentes que estaban disfrazados de policías, quienes habían montado un retén falso en la vía.

Al parecer los sujetos habían puesto un vehículo en la vía y una moto, por lo que solo quedaba un carril libre, cuando paso por el lado de los supuestos policías, estos le pidieron que detuviera el carro y se bajará para realizarle una requisa.

“No me dejaron ni bajar, me cayeron como siete, me dieron un cachazo y me metieron al carro. Me pusieron una chaqueta en la cabeza y me metieron de cuclillas, después empezaron a dar vueltas”, dijo el conductor a Blu Radio

Los hombres trasladaron al conductor de 63 años en un vehículo hasta el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, en donde lo amenazaron de muerte. “Iba saliendo a Siberia, pusieron un spark adelante y una moto. Dejaron un solo carril, me dijeron siga. Iba frente al Spark y me dijeron, bájese, lo vamos a requisar. No me dejaron ni bajar, me cayeron como siete, me dieron un cachazo y me metieron al carro. Me pusieron una chaqueta en la cabeza y me metieron de cunclillas, después empezaron a dar vueltas”, contó el conductor.

Según el afectado, se salvo ya que dos patrulleros de la Policía de Bogotá detuvieron el vehículo, al notar una actividad sospechosa. “Se bajaron los manes y me dijeron que no levantara la cabeza, que me hiciera el borracho. El policía se acercó al vidrio y yo le hice señas. Se dio cuenta y los puso contra la pared. Me salvó, porque me iban a matar”, indicó el hombre afectado.

Unas horas después de lo sucedido las autoridades encontraron el camión hurtado en el sector de San Cristóbal y fueron encontrados los cuatro delincuentes, que fueron trasladados a la URI de Paloquemao donde se les imputarán cargos en la mañana de este miércoles.

Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que, a lo largo del 2021, se registraron un total de 26 casos de robos por piratearía terrestre. Las autoridades están trabajando en la erradicación de estos crímenes no solo en la capital y a nivel nacional.

Cabe recordar que, la modalidad de disfrazarse es una de las más usadas últimamente por los ladrones, uno de los casos se presentó en pleno centro de Barranquilla aconteció un robo este viernes 28 de enero a eso de las 3:30 de la tarde en una sede de Bancolombia, ubicada en el paseo Bolívar, en la Arenosa. El hecho se registró mientras un ciudadano se disponía a depositar 60 millones de pesos, pero a la espera su turno se le acercó el delincuente vestido de policía, que comenzó a distraerlo y cuando ya lo tuvo muy cerca lo intimidó con un arma de fuego.

Al salir del establecimiento comercial, tres motos lo estaban esperando. El ladrón, vestido de policía, se montó como parrillero en una de ellas y se llevó los 60 millones de pesos sin que nadie pudiera detenerlos. Es importante mencionar que en esta zona de Barranquilla está prohibida la circulación de motocicletas.

Seguir leyendo: