Más del 80% de los venezolanos que viven en Colombia no tienen permiso de permanencia

En el país solo el 15,4% de la población venezolana cuenta con el permiso, lo que dificulta aún más las oportunidades para acceder a un trabajo digno. EFE/Mario Caicedo

A través de la Encuesta Pulso de la Migración publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) , reveló que entre enero y febrero del 2022, el 84,6% de los venezolanos residentes en Colombia no cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el documento que permite su estadía legal en el territorial nacional.

En el país solo el 15,4% de la población venezolana cuenta con el permiso, lo que dificulta aún más las oportunidades para acceder a un trabajo digno.

De acuerdo con la entidad estadística, del total de migrantes que cuenta con el PEP, 15,7% corresponde a mujeres y 15% a hombres. Desde el año 2018, el 41,3% de esta población tiene el permiso y desde el 2019, el 24;2%.

En cuánto a las ocupaciones que ejercen los venezolanos cuando llegan a Colombia y antes de obtener el PEP, la encuesta mostró que 51,7% de los migrantes ocupan la mayor parte de su tiempo en trabajar; 24,3% buscó trabajo, 6,8% estaba estudiando y 14,3% estaba dedicado a los oficios del hogar.

“Los migrantes venezolanos, antes de obtener el Permiso de Protección Temporal, se desempeñaron como de los servicios y vendedores de comercios y mercancías, con un 39,4%, seguido por vendedores elementales, con 34,4%, y oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios, con 14,5%”, agregó el informe.

Sin embargo, cuando la encuesta indagó sobre si la población venezolana ha tenido dificultades para tener un trabajo pago, 85% dijo que sí. Esta situación se agudiza principalmente, para las mujeres en 89,2%, quienes encuentran falta de oportunidades laborales (57,1%), especialmente entre aquellos con 55 años de edad o más (66,7%).

En cuanto a salud, el 57,1% de los migrantes reportó que no todos los miembros de su familia tienen acceso a salud en Colombia y el 42,9% respondió que sí la tienen. Respecto a la intención de vacunación, el 71,8% de los venezolanos encuestados respondió que ya se aplicó la vacuna; el 23,2% dijo que sí estaba interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus y el 5,1% contestó que no estaba interesado/a en aplicarse la vacuna.

“De los migrantes consultados por la Encuesta Pulso de la Migración entre enero y febrero de 2022, el 48,3% reportó que el mes pasado en el empleo que tenía ganó de $700.001 a $1.050.000 y el 17,7% recibió de $350.001 a $700.00. Además, el 92,1% dijo que en el último mes no recibió ingresos por concepto de horas extras”, manifestó el DANE.

De acuerdo con la encuesta, para enero-febrero de 2022, el 24,2 % de los migrantes que viven en Colombia y cuyo origen es Venezuela reportaron que el departamento donde residieron cuando llegaron al país por primera vez fue Bogotá; para el 14,3% fue Norte de Santander y para el 9,5 %, Antioquia.

Finalmente, en la encuesta se consultó a la población venezolana sobre el acceso a educación en Colombia de los miembros de la familia que se encuentran en edad escolar. En este punto, el 68,0 % dijo que sí tiene acceso, el 22,0 % no tiene familiares en edad escolar y el 10 % no tuvo acceso; la principal razón para no tener acceso es debido a que no tienen papeles (75,3 %).

SEGUIR LEYENDO: