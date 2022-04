Fiscalía deja en libertad a jóvenes que atentaron contra la vida de dos hinchas de América en Bogotá

En un bar ubicado en la Primera de Mayo, con palos, patadas, múltiples golpes y armas blancas, los hinchas fueron atacados por aproximadamente seis personas al mismo tiempo. Foto: Captura del video

Argumentando supuestas fallas en su proceso de identificación, la justicia colombiana dejó en libertad a los cuatro hombres que habrían atacado a patadas y con un cuchillo a dos simpatizantes de América de Cali en inmediaciones al estadio Metropolitano de Techo y el centro comercial Plaza de las Américas, al suroccidente de Bogotá.

La violenta agresión, que registraron varias cámaras de seguridad de la zona conocida como ‘Cuadra Picha’, sucedió a las 2:00 a. m. de la madrugada del lunes 11 de abril en un andén del popular sector de entretenimiento de la localidad de Kennedy.

Durante más de un minuto quedó en evidencia cómo cuatro jóvenes, que serían seguidores de Millonarios, atacaron violentamente las humanidades de un par de hinchas de América de Cali que merodeaban la zona y no tuvieron forma alguna de defenderse ante el intento de asesinato que padecieron.

Fue así como los familiares de uno de los jóvenes heridos cuestionaron la atención que se le dio a este caso y la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no privarlos de su libertad en un centro de reclusión de la capital colombiana.

La Fiscalía indicó que las lesiones no comprometieron órganos vitales y no existe una denuncia en firme sobre lo sucedido, pues para la entidad no está claro que los capturados hayan robado y tampoco los identificaron, por lo que aseguran que no habrían elementos para llevar a cabo una audiencia.

En declaraciones oficiales ante los micrófonos de la emisora Blu Radio, los seres queridos de uno de los barristas que por poco pierde la vida en el comienzo de la Semana Santa 2022, expresó su rotundo rechazo ante lo que consideran que una inmensa falla de la justicia colombiana. Así lo hizo sentir la madre de una de las víctimas en cuestión:

Terrible que suelten a esas fieras, son unos asesinos porque iban a matar a los muchachos. Considero que es una gran falla que los hayan dejado libres, puesto que pueden atacar a otras personas.

El joven agredido, quien fue identificado como Aníbal, continúa hospitalizado en un centro médico de la ciudad, mientras que sus allegados aseguran que no perdió la vida gracias al trabajo oportuno de los galenos del hospital al que ambos seguidores de los Diablos Rojos alcanzaron a ser trasladados.

Por fortuna para los agredidos, las heridas con arma blanca no alcanzaron a comprometer sus órganos vitales. Sin embargo, en los días siguientes los investigadores a cargo esperan entregar todos los elementos materiales probatorios que permitan identificar a todos los implicados en la absurda e inconcebible paliza, en la que además les fueron hurtadas sus pertenencias.

Uno de los afectados debe ser sometido a una reconstrucción de su rostro y de sus manos, por cuenta de las múltiples puñaladas, patadas y puños que recibió hasta quedar inconsciente en la acera donde se ejecutó el crimen.

La principal hipótesis que sostienen las autoridades es que estos hinchas de América fueron atacados después de salir de una reunión en un bar ubicado en la Avenida Primero de Mayo, con conexión de oriente a occidente en la zona sur.

Al parecer, seis presuntos simpatizantes de Millonarios los atacaron con palos, patadas y armas blancas, despertaron las alertas de los encargados de la seguridad privada de los bares de la zona, así como de más testigos que frenaron la agresión e intentaron separarlos de las víctimas cuando yacían heridas y desarmadas en el suelo.

