Así les fue a los futbolistas colombianos en el exterior: varias ausencias en las canchas

En imagen, James Rodríguez luego de anotar un gol con el Al-Rayyan de Catar. Foto: Instagram @jamesrodriguez10

Previo al inicio de la semana santa, que se celebra en casi todo el mundo, la gran mayoría de futbolistas colombianos que se encuentran en el exterior tuvieron compromisos con sus respectivos clubes y en las diferentes ligas del mundo. Luego de varias semanas, Duván Zapata regresó a jugar con el Atalanta luego de haber sufrido una fuerte lesión; mientras que Falcao García sigue en recuperación y no ha podido ni participar en los entrenamientos del Rayo Vallecano.

Recordemos que Falcao arrastra una lesión muscular en un gemelo desde hace seis semanas, sigue al margen del grupo y su regreso está pendiente de que mejore de esas molestias que le mantienen sin jugar desde el 26 de febrero frente al Real Madrid.

“Falcao está lesionado y va a seguir fuera. No solemos poner partes médicos, pero todavía no ha entrenado con el grupo y para el partido de mañana no vamos a poder contar con él”, dijo Iraola, en conferencia de prensa, tras el entrenamiento vespertino.

Así les fue a los colombianos en los últimos duelos disputados

Delanteros:

Luis Díaz: jugó el domingo en el empate a dos de Liverpool con Manchester City. Ingresó al minuto 70.

Duván Zapata: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Atalanta en casa del Sassuolo. Disputó la totalidad del encuentro.

Rafael Santos Borré: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Eintracht Frankfurt contra Friburgo. Disputó 63 minutos.

Luis Fernando Muriel: jugó el domingo en la derrota 1-2 del Atalanta en casa del Sassuolo. Ingresó al minuto 58 y al 90+3′ descontó para su equipo.

Juan Camilo Hernández: fue titular el sábado en la derrota 0-3 del Watford contra Leeds United. Al minuto38 se retiró lesionado del campo de juego.

Luis Sinisterra: fue titular el domingo en la victoria 1-4 del Feyenoord neerlandés en casa del Heracles. Disputó 69 minutos.

Falcao: no jugó el lunes con Rayo Vallecano en LaLiga por lesión.

Luis Suárez: fue titular el viernes en la derrota 4-2 del Granada en casa de Sevilla. Dio una asistencia al minuto 23, lo amonestaron al 76 y disputó la totalidad del encuentro.

Alfredo Morelos: no jugó el domingo con Rangers en la Liga de Escocia por lesión.

Harold Preciado: fue titular el sábado en la derrota 1-0 del Santos Laguna mexicano en casa de Monterrey. Disputó la totalidad del encuentro.

Volantes:

James Rodríguez: no jugó el lunes con Al-Rayyan en la Champions de Asia.

Matheus Uribe: no jugó el domingo con Porto en la Liga NOS.

Victor Cantillo: no jugó el domingo con Corinthians en el Brasileirao.

Jorman Campuzano: no jugó el sábado en el empate a cero de Boca Juniors con Vélez por Liga Argentina.

Juan Guillermo Cuadrado: fue titular el sábado en la victoria 1-2 de la Juventus en casa del Cagliari. Dio una asistencia al 45′ y jugó 86 minutos.

Gustavo Cuéllar: fue titular el lunes en la victoria 0-3 del Al-Hilal saudí contra Al-Rayyan en la Champions de Asia. Disputó la totalidad del encuentro.

Juan Fernando Quintero: jugó el domingo en la victoria 4-2 de River Plate frente a Argentinos Juniors. Ingresó al minuto 30 y marcó al 67′.

Steven Alzate: fue suplente el sábado en la victoria 1-2 del Brighton en casa del Arsenal por Premier League.

Jaminton Campaz: fue titular en el empate a cero del Gremio con Ponte Preta. Jugó 68 minutos.

Kevin Agudelo: fue titular el sábado en el empate a cero del Spezia con Empoli. Jugó 67 minutos.

Éder Álvarez Balanta: jugó el domingo en la victoria 2-0 del Brujas belga contra KV Mechelen. Ingresó al minuto 38.

Jefferson Lerma: fue titular el sábado en el empate a cero del Bournemouth en casa del Sheffield United. Disputó la totalidad del encuentro.

Defensas:

Yerry Mina: no jugó el sábado con Everton en Premier League por lesión.

Carlos Cuesta: no jugó el domingo con el Genk en la Liga de Bélgica por lesión.

Davinson Sánchez: fue suplente el sábado en la victoria 0-4 del Tottenham en casa del Aston Villa por Premier League.

Frank Fabra: no jugó el sábado en el empate a cero de Boca Juniors con Vélez por Liga Argentina.

Jhon Lucumí: fue suplente el domingo en la victoria 0-2 del Genk belga en casa del RFC Searing.

Johan Mojica: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Elche frente a la Real Sociedad. Asistió al minuto 3 y jugó la totalidad del encuentro.

Daniel Muñoz: fue titular el domingo en la victoria 0-2 del Genk belga en casa del RFC Searing.

Stefan Medina: fue titular el sábado en la victoria 1-0 del Monterrey mexicano contra Santos Laguna. Jugó la totalidad del encuentro.

William Tesillo: fue titular el sábado en la derrota del León mexicano por 2-0 en casa del Atlético San Luis. Disputó la totalidad del encuentro.

Jeison Murillo: fue suplente el domingo en la derrota 1-0 del Celta en casa del Espanyol

Helibelton Palacios: fue titular el domingo en la derrota 1-2 del Elche frente a la Real Sociedad. Fue amonestado al 21′ y jugó 68 minutos.

Arqueros:

David Ospina: fue titular el domingo en la derrota 2-3 del Napoli en casa de la Fiorentina.

Camilo Vargas: fue titular el viernes en la victoria 2-1 del Atlas ante el Necaxa por la Liga de México.

