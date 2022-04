Juan Sebastián Cabal y Robert Farah empezaron con victoria en Montecarlo

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah suman 19 títulos como pareja. Foto: cortesía Fedecoltenis

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutaron con victoria en el Mastes 1.000 de Montecarlo, que se celebra en tierra batida. La dupla de tenistas nacionales superó a los belgas Sander Gillé y Joran Vliegen con parciales de 7-8, 4-6 y 10-7.

Este duelo estuvo parejo, su duración fue de una hora y 47 minutos. De hecho, la dupla europea lograron más quiebres en su desarrollo, pero esto no les sirvió, ya que fueron los cafeteros quienes se quedaron con la victoria. Tras esta secuencia se quiebres, en el arranque del match tie-break, Cabal y Farah lograron una pequeña ventaja en el 14° punto, luego con su servicio sellaron el avance a la segunda ronda.

Cabal y Farah, quienes han sido campeones de Wimbledon y US Open en dobles, no han tenido un buen inicio de temporada en el circuito de la ATP y esperan conseguir su primer título del año en Montecarlo. Competencia que irá hasta el próximo 17 de abril. Por otro lado, aún no se conoce la fecha del próximo partido de los colombianos.

La pareja de dobles colombiana, que se encuentran en la casilla número 13 en el ranking de la ATP, se refirieron a lo que será la temporada sobre polvo de arcilla y dejaron una reflexión sobre los jóvenes tenistas que arrancan su proceso. El capitán del equipo de Copa Davis también declaró acerca de la serie de Copa Davis contra Turquía en el mes de septiembre.

“Lo que más nos exigimos es dar el 100% de nosotros, ha sido un comienzo de año donde los resultados no se nos ha dado, pero esa filosofía no la hemos dejado de lado y sabemos que los resultados van a llegar” dijo Juan Sebastián Cabal en diálogo con Infobae Colombia.

El último torneo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah

La pareja de doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, se despidieron de manera prematura del torneo de dobles del Masters 1.000 de Indian Wells tras caer contra los estadounidenses Tommy Paul y Taylor Fritz en los octavos de final. Los campeones de Wimbledon y el US Open estarán en el Masters 1.000 de Miami.

El partido se definió en dos sets con parciales 6-1 y 6-4 dejando en evidencia el difícil momento por el que atraviesan Cabal y Farah, la cuarta pareja favorita al título en el torneo californiano. El partido que duró una hora y un minuto contó con tres dobles faltas de los cafeteros frente a cero de sus rivales.

SEGUIR LEYENDO: