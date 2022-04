“Con todo el respeto, no, eso nunca”: Wilson Morelo le cierra la puerta a Atlético Nacional

Wilson Morelo acumula tres anotaciones con Santa Fe en lo corrido de este semestre. Foto: cortesía

A finales de diciembre del año pasado el delantero Wilson Morelo regresó, por tercera vez, a Independiente Santa Fe. Su llegada ha significado mucho para el club, pues ha aportado en el aspecto deportivo y comercial.

El delantero cardenal, quien siempre se ha caracterizado por ser el líder del club, es muy activo en las redes sociales, en las cuales suele interactuar con sus seguidores y en especial con los hinchas de Santa Fe. Pues bien, en su cuenta en Twitter respondió un hincha de Atlético Nacional que le confesó su admiración y lo invitó a hacer parte de la escuadra antioqueña por un año.

“Señor Morelo, con todo respeto... ¿No iría a Atlético Nacional un año? Mira que entre rojos y verdes no hay rabias y usted es un ‘berraco’”, fue la pregunta del aficionado. Ante este comentario, Morelo respondió:

“Muchas gracias, pero con todo el respeto NO. Eso nunca, abrazo parcero”.

Hay que tener en cuenta que Morelo ha portado las camisetas de Millonarios y América, rivales directos de Santa Fe, donde no ha tenido la oportunidad de brillar de igual manera que en el equipo ahora dirigido por Martín Cardetti.

En cambio, en el equipo capitalino a punta de goles y títulos se convirtió en un ídolo del club; por lo que, una situación hipotética en la que volviera a salir de Santa Fe a otro equipo grande del fútbol colombiano, sería mal visto por la afición. De hecho, se ha llegado a creer que el delantero se retire del fútbol, en unos años, vistiendo la camiseta roja.

Wilson Morelo invita a la hinchada cardenal a asistir al estadio

Independiente Santa Fe está de sexto en la tabla de posiciones asegurando así, por el momento, su pase a la fase cuadrangular de la Liga BetPlay. A pesar de ello, las veces que el cuadro cardenal ha jugado de local el estadio El ‘Campín’ ha contado con pocos asistentes. Ante esta situación el ícono del club ha hecho un llamado de atención para que los seguidores vayan a verlo.

En la rueda de prensa luego del partido ante el Unión Magdalena, encuentro que se jugó por la jornada número 14, Wilson Morelo confesó que no sabía qué más hacer para que la afición asistiera a los compromisos y alentaran al equipo.

“Yo con el hincha me quedo sin palabras, siempre me muestran ese cariño y amor, ya sea en el estadio o en las redes sociales o cuando voy por la calle caminando, eso me llena. Yo trato de devolverles todo eso dentro de la cancha, es el mejor lugar donde puedo devolverles tanto cariño”, comenzó diciendo Morelo.

Y agregó: “Yo soy uno de los jugadores que estoy muy cerca a la gente y por mis redes sociales siempre los invito a que puedan venir, ya no sé qué más hacer. Sabemos que el hincha de nosotros es de muchas emociones, espero con esta victoria invitarlos a que nos acompañen, esto no es solamente de nosotros y los directivos, sino que esto es una familia y esto lo sacamos adelante todos. La situación del país no está muy fácil, y a los que vienen acá, agradecerles porque vienen en un horario muy difícil. La invitación es que el próximo partido nos acompañen, qué lindo poder jugar siempre con más gente en el estadio”.

