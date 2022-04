La “gorda” Fabiola se refirió de nuevo a la orientación sexual de su hijo: “Es difícil… sobre todo por el señalamiento social”

Tomada de Instagram @gorditafabiola

La famosa pareja del programa humorístico Sábados Felices desde el año pasado reveló que su hijo es homosexual y desde entonces no ha parado de expresar el cariño y apoyo hacia él.

Pero recientemente en la edición de Día a Día en el canal Caracol, la ‘Gorda Fabiola’, recordó episodios muy gratificantes que han tenido en familia, como otros no tanto debido a la intolerancia de las personas.

Sobre la condición de Nelson Jr, señaló con su particular gracia “no salió gay a mí, salió gay al papá” señaló riendo la ‘Gorda’ volviendo a bromear “yo le dije: ‘Prométeme algo, papi, que mis carteras, zapatos y cosméticos no me los tocas”.

Fabiola señaló en el programa que el primero en enterar fue su esposo Polilla y luego en una conversación se lo confesó a ella: “Nos abrazamos, lloramos,‘No voy a dejar de ser nunca tu mamá, ni de adorarte. Para mí, eres el mejor hijo del mundo’”.

Pero no solo recordó momentos bueno, la ‘Gordita’ Fabiola, señaló que pese al gran amor que emana de la casa la intolerancia y los malos momentos se suelen presentar: “Es difícil… sobre todo por el señalamiento social”.

Sobre esta situación recordó la comediante la ocasión en la que si hijo en conmemoración al día del orgullo gay, decidió colgar la bandera de la comunidad LGBTIQ+, pero la debieron bajar debido a los rechazos del conjunto donde residen.

“El fin de semana que se celebraba el orgullo gay, mi hijo colgó la bandera en el balcón. Tuvimos inconvenientes en el conjunto donde vivimos y nos hicieron bajar la bandera, sabemos que él va a tener esos inconvenientes y con nuestro amor de padres debemos acompañarlo”, comentó en su tiempo la pareja de comediantes.

Fabiola terminó señalando la importancia que ha sido el amor y la unidad en su familia para sobellevar los problemas exteriores que quieran suceder.

Sobre más información de la comunidad LGBTIQ+: Entre la comunidad LGBTIQ+ en la región de la Costa Atlántica colombiana hay bastante preocupación porque durante el pasado 2021 se registró un escabroso incremento de los homicidios que tienen una orientación sexual diversa en ese territorio del norte del país.

Según datos de la ONG Caribe Afirmativo se perpetraron 38 asesinatos o feminicidios de esa colectividad en esa zona, lo que supone un aumento del 78 por ciento respecto a estos mismos crímenes cometidos en 2020.

“Con relación a los años previos, se mantiene constante el aumento de los casos de violencia desde el año 2017″, se extrae del informe del Observatorio de Derechos Humanos de esta ONG sobre la situación de derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el Caribe colombiano.

Esta ONG achaca este aumento de la violencia contra el colectivo LGBTIQ+ a “los retrocesos y la ruptura de los compromisos por parte del actual gobierno frente al Acuerdo de Paz” y al “ingreso y la reacomodación de actores armados ilegales con su accionar ‘correctivo’ frente a lo categorizado como ‘desviado’”, entre otros.

Además, según el informe, también han aumentado los discursos de odio de parte de la clase dirigente que “invisibilizan, recriminan y justifican los prejuicios y violencias”, ya que los asesinatos aumentaron un 300 por ciento respecto a los 12 registrados en 2017, cuando comenzó la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

Esta región, que abarca nueve departamentos (incluido el archipiélago de San Andrés), vive “una remembranza de la época más cruel en la historia colombiana: amenazas, asesinatos, masacres y desplazamientos”, según Caribe Afirmativo.

