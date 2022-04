Iván Mejía destapó conflictos del pasado en la selección Colombia: “Era un duelo de carteles”

Iván Mejía relató algunos conflictos que provocaron la eliminación de Colombia en el Mundial de 1994. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

Luego de dos Mundiales consecutivos clasificando, la selección Colombia se quedó por fuera de la cita orbital en Catar 2022. Esta eliminación trajo los recuerdos de otras épocas de la ‘Tricolor’ en las que tampoco pudo asegurar su cupo a la Copa del Mundo o que, por el contrario, su actuación en el torneo terminó siendo decepcionante para la opinión pública.

Este último fue el caso del Mundial de Estados Unidos 1994, al cual el combinado ‘Cafetero’ llegaba, para muchos expertos, como una de las favoritas para pelear el título. El equipo dirigido por Francisco Maturana tuvo el mejor rendimiento en todas las eliminatorias sudamericanas, culminando invicta con cuatro victorias y dos empates, y teniendo fresco el recuerdo de la goleada 5-0 ante Argentina en el Estadio Monumental.

Sin embargo, las expectativas se fueron al piso, puesto que la selección Colombia quedó afuera del Mundial en la fase de grupos. Dos derrotas: la primera contra Rumania (3-1), y la segunda ante Estados Unidos (2-1), recordada por el autogol que posteriormente acabaría con la vida de Andrés Escobar, sentenciaron la suerte de la ‘Tricolor’.

Justamente, sobre el rendimiento de Colombia en aquella Copa del Mundo se pronunció Iván Mejía, en el programa ‘Expediente final’, del Canal Caracol. El periodista deportivo fue consultado por los motivos que detonaron en la prematura eliminación del equipo, y este aseguró que, al interior del plantel, había varios conflictos de intereses:

“Eso adentro era terrible, adentro la Selección Colombia era un duelo de carteles, eso era muy bravo, eso volaba el billete, el trago. Esos jugadores nunca se pudieron concentrar, perdieron totalmente la humildad”, explicó el comunicador en primera instancia.

Incluso, Mejía relató que se llegaron a presentar cruces entre ‘bandos’ que se formaron en la ‘Tricolor’: Era un problema de enfrentamiento de clanes, el de los blancos contra los morenos, eso fue muy bravo allá adentro”.

“Eso fue tan bravo que el propio Maturana después de perder el primer partido salió a decir que le devolvieran la pelota al ‘mono’, o sea que le dieran el balón a Carlos Valderrama, porque Asprilla y el ‘Tren’, los morenos, no le pasan la pelota a Valderrama”. concluyó el periodista, quien desde hace unos años se retiró de los medios de comunicación.

John Jairo Tréllez fue uno de los jugadores que, si bien hizo parte de esa llamada ‘generación dorada’ del fútbol colombiano, nunca pudo asistir a una Copa del Mundo. Sin embargo, en el mismo informe del canal Caracol, el exgoleador antioqueño explicó que conoció casos de choques en el plantel: “Hablaba con los otros ocmpañeros, y hubo muchas discusiones entre ellos. En ese tiempo las concentraciones eran muy largas y era un momento en el que la convivencia se tornaba pesada”.

Los resultados no terminaron siendo positivos para la ‘Tricolor’. Sus tres puntos en tres partidos disputados la dejaron última del grupo A y con un rendimiento del 33,3 %.

Las ‘sentencias’ de Mejía por la eliminación del Mundial de Catar 2022:

Pese a que Colombia se impuso 1-0 contra Venezuela como visitante, rompiendo una racha de 26 años por eliminatorias, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda no pudo obtener su puesto al repechaje. Uno de los futbolistas señalados por no clasificar al Mundial de Catar fue James Rodríguiez, quien recibió críticas por parte de Iván Mejía.

“Prepárate físicamente para correr, presionar y jugar 50 % más rápido. Olvídate del complejo de estrellita y aprende a ser buen compañero y mejor alumno. Intenta jugar en un fútbol de alto nivel y no en donde no eres nadie. Fuiste.. hoy no eres valioso para el futuro”, aseguró.

Así mismo, dejó claro que Colombia “no tenía ropita para ir a la fiesta”, por lo que la eliminación era apenas lógica: “Equipo sin gol y sin creación. Le echaremos la culpa a jugadores y técnicos pero cuándo darán la cara los ineptos directivos? El fútbol en Colombia no progresa, retrocede”.

