‘Desafío The Box’: ¿Volvió la calma a la casa Omega?

Las mujeres sentenciadas de Gamma y Omega descendiendo la rueda que debieron llevar al inicio de la competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo

Al parecer en la casa del equipo Omega ya se superaron las tensiones que se vivieron la semana pasada. En el capítulo del ‘Desafío The Box’ emitido este 4 de abril, las mujeres del grupo celebraron a Ossa, quien estaba de cumpleaños.

Las mujeres de Omega se despertaron más temprano de lo usual para decorar un pastel para Ossa. Luego fueron por los demás miembros de la casa y juntos fueron hasta la cama del cumplimentado para despertarlo cantándole.

“Deseo que nos vaya bien en la prueba”, dijo Ossa al apagar las velas del pastel.

El festejado aseguró que extrañaba a su familia para compartir esta fecha especial, pero agradeció el momento con sus compañeros de Omega, a quienes señaló de ser unas “personas muy bonitas”. El competidor aseguró que era una oportunidad única.

Hay que recordar que este episodio se registró después de que las mujeres de Omega decidieran hablar con sus compañeros para expresarles que ellas no los critican cuando tienen un mal desempeño, pero que ellos sí y esto las afecta. Las competidoras aseguraron que se sienten desmotivadas cada vez que compiten en la Ciudad de las Cajas.

Anna, quien se mostró como la más molesta, dijo que se sentía como “el peso del equipo” por lo que pensaban los hombres de ella. Incluso, advirtió que si se iba de la competencia, en parte, era porque no tenía ánimos de seguir perteneciendo a Omega.

“Si yo ahorita me voy, no me digan “te necesitamos, eres la mejor del equipo”. Yo no siento que valoren nada. Yo ahorita estoy muy desanimada para el Desafío a muerte y eso obviamente afecta el rendimiento. Si yo soy un peso para Omega, ¿por qué voy a seguir acá?”, cuestionó Anna.

Por su parte, Karla comentó que no hay unión en el equipo. Señaló a Criollo, Juan Pablo y Ossa de “tirar pullas” o indirectas cada vez que participaba en una prueba y dijo que eso la desmotivaba.

Criollo respondió que no podía ser hipócrita cuando el equipo pierde. Dijo que si señala los errores es porque pretende que se corrijan ya que no le gusta aguantar hambre, dormir en el piso o quedarse sin servicios en la casa.

Así las cosas, la conversación terminó pero el ambiente continuó tenso. Además, Anna y Juan Pablo, quienes fueron sentenciados por el equipo Alpha, tenían que partir al Box Negro para pelear su puesto en la competencia. Al final, como si hubiese sido una premonición, las palabras de la mujer Omega terminaron siendo ciertas y abandonó el reality.

Ahora, esta semana tendrá que salir otro competidor del concurso. Beta, Alpha y Gamma están detrás de Omega, que ha ganado todas las pruebas de este ciclo. Dos nuevos sentenciados se ponen el chaleco para enfrentarse a un duro Desafío a Muerte, en el que hasta el momento solo hay sentenciados de dos equipos.

Respetando su acuerdo indirecto con Beta, el equipo rosa nuevamente le puso el chaleco a integrantes de los equipos Gamma y Alpha, quienes estaban preparados para este dictamen, lo cual los motiva a ganar la última prueba de este ciclo.

