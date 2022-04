Tumaco entre la basura: plásticos y desechos se tomaron las calles y vías fluviales

Tomada del Foro por Tumaco Oficial de Facebook

El dilema con las basuras en el municipio del pacifico nariñense, al principio, parecía un “leve” problema de planeación por parte de Aguas de Tumaco, empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Según los pobladores, las playas eran las más afectadas, especialmente luego de la temporada vacacional.

Esto se ha presentado hace varios años, pero a principios del 2021, en las playas del Bajito se represaron toneladas de basuras de toda clase. Las imágenes mostraban que donde debería ir el agua, solo se veían olas de desperdicios.

En el grupo Foro por Tumaco Oficial, reportaron con imágenes la problemática en ese momento. Señalaban que la misma comunidad terminaba solucionando el inconveniente siempre. “El pueblo tiene que cargar con los consumismos descontrolados de quienes tienen más para gastar”, y agregaron que en los barrios de gente acomodada extrañamente la basura si desaparece.

Actualmente, un 40% de la población vive en zonas aledañas al mar o que incluso están sobre el agua. Al estar inmersos en una rica zona biodiversa, el impacto es muy severo, no solo desde la parte ambiental; la salud pública es otra problemática ya que los pobladores conviven entre las plagas, ratas, ácaros y demás especies, que son atraídas por los desechos. Los más afectados son los niños que ya se están enfermando.

La comunidad reconoce que el problema no es solamente de las autoridades locales, también hay un problema de “cultura ciudadana”, en ocasiones prefieren tirar las bolsas de basura y esperar a que el mar las arrastre, en vez de esperar a que pase el carro recolector.

Gran parte de las basuras son botellas, empaques de comidas, restos de alimentos, entre muchos otros. Dicha contaminación ha generado problemas ambientales, como la afectación de la fauna silvestre, principalmente los animales marinos. Por ejemplo, las tortugas son la especie que más bolsas plásticas ingiere, lo que les genera obstrucciones intestinales, aseguran ambientalistas que han visitado la zona.

Habitante de Tumaco denuncia que las vías de acceso al municipio están taponadas por las basuras.

Los moradores de la playa del Bajito, por ejemplo, no habían denunciado si es que les dejaban las bolsas en el lugar. De hecho, en 2016 hubo alertas porque desde otras zonas, llegaban a dejar escombros en esta playa. Pero, esto no exime a que la alcaldía no tome acciones para mitigar la problemática. Ante la situación, la administración municipal en febrero realizó una jornada de limpieza donde intentó liberar algunas zonas de desechos.

Tomada del Facebook de la Alcaldía de Tumaco.

Incluso, se cambió la dirección de Aguas de Tumaco, el 20 de marzo Heyra Castro asumió el cargo. Dicha administración activó un plan de contingencia para mitigar la problemática de la mala disposición de las basuras, instalando 15 tanques vertederos en los puntos críticos identificados. Además, anunció que realizará un diagnóstico de los carros recolectores, trabaja en campañas educativas y de sensibilización.

Estas acciones se hacen con el objetivo de mitigar la problemática de las basuras, ya que se estaban depositando residuos de gran tamaño en esquinas y parques de la ciudad; lo que generaba un proceso de contaminación no solo ambiental sino visual tanto para quienes habitan Tumaco y los que lo visitan.

“Nosotros hicimos la limpieza de dichos espacios y en esos mismos lugares instalamos los tanques que cuentan con unos agujeros para poder evacuar el agua ya que estamos en época de invierno” le dijo la directora de Aguas de Tumaco al Diario del Sur. Aseguró, que esto no es la solución definitiva, pero, ayuda a prevenir, lo que significa que gradualmente permitirá acabar con el dilema de las basuras.

“Le hacemos un llamado a la comunidad tumaqueña, con el objetivo de que por favor saquemos nuestros residuos en el momento en que los carros pasen por dichos sectores. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para cumplir con los horarios establecidos de recolección, para que así no tengamos que depositar nuestros residuos en las esquinas ni en los parques”

SEGUIR LEYENDO: