Presidente Iván Duque rechazó el alza de la tasa de interés anunciado por el banco de la República

El presidente se pronuncia ante las alzas en las tasas de interés por parte del banco de la República. Foto Colprensa

El aumento de 100 puntos básicos al 5%, que en enero estaba en el 4%, fue criticado por el presidente Duque, catalogado como brusco; además señaló que los aumentos de tasas “deben manejarse con finura, controlar la inflación, pero también seguir manteniendo el crecimiento porque ese crecimiento es fundamental para vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida de los colombianos”.

Esta es una discusión que la directiva del Banco de la República tiene todos los meses, lo que busca es que el sector bancario pague más por el dinero que les presta el banco central, en consecuencia, deben cobrarles más a los clientes, que solicitan acceder a créditos. El motivo principal de dichas decisiones es reducir el costo de vida, o inflación, porque en teoría “hay menos dinero disponible”.

Con el incremento se espera, además, que bajen los precios de los productos de la canasta básica, los cuales mes a mes se han incrementado y según las expectativas de los analistas, seguirán con ese mismo comportamiento.

Pero, Duque aseguró que las decisiones que tome el Banco de la República, tienen que garantizar que el crecimiento de la economía no disminuya, no deben generar retrocesos, ya que es necesario crear más empleos y oportunidades. Además, pidió analizar las medidas tomadas, para que estas no afecten al bolsillo ni de los colombianos ni del país.

“Vemos que este año se pronostica por parte del fondo monetario que la economía crezca el 5.8%; hemos recuperado puestos de trabajo y hoy las cifras que sacó el Dane muestran que estamos cada vez más cerca de niveles prepandémicos y mi invitación es que estas medidas no terminen afectando el crecimiento de nuestra economía”

El presidente explicó que la inflación en el país se da por el aumento de insumos y materias primas, también por la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores que se desencadenaron por la pandemia.

} “Claro que hay que controlar la inflación, pero mi humilde reflexión, y respetando la independencia del Banco de la República, es que los aumentos de tasas no se pueden hacer ni de manera brusca ni de manera súbita, mucho más cuando se trata de un fenómeno externo”

Los incrementos se vienen presentando desde septiembre del año pasado; la junta del Banco de la República ha tenido en cuenta la continua el alza de la inflación, los incrementos en los precios internacionales de insumos agrícolas, energía y petróleo. Estos factores generan unas estimaciones que tienen como expectativa sea de un 6,4% para este año 2022 y de un 3,8% para el 2023.

De hecho, durante la reunión cinco de los codirectores votaron a favor de este incremento, mientras los dos restantes votaron por aumentar 150 puntos básicos y llevar las tasas al 5,5%. El emisor reiteró que está comprometido con el retorno gradual a una inflación del 3 % anual, por lo cual seguirá tomando las decisiones que sean necesarias, aseguró.

Finalmente, se dijo que el equipo técnico del Banco “revisó su pronóstico de crecimiento para 2022 de 4,3 % a 4,7 %, lo que implica que los excesos de capacidad productiva continuarían reduciéndose a un ritmo más rápido de lo previsto”.

“Yo creo que el Banco de la República, como un ente independiente, tiene unas herramientas, pero tenemos que ser claros, lo que está generando esta inflación internacional no son causas internas, son causas externas”,

agregó el presidente Iván Duque.