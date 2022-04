Así reaccionaron los diferentes frentes políticos al acercamiento de Íngrid Betancourt con Álvaro Uribe Vélez

Una enorme polémica generó Íngrid Betancourt con su posible acercamiento con el Centro Democrático. Foto: Colprensa

Las campañas electorales están en marcha y los diferentes partidos políticos se encuentran realizando sus diferentes estrategias de cara a los comicios del próximo 29 de mayo. Algo que está claro es que los diálogos y los acercamientos con diferentes frentes políticos podría ser clave para lograr sumar algunos votos, sin embargo, lo sucedido hace poco que tiene como protagonista a la candidata Íngrid Betancourt y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, era algo que no muchos se imaginaron que fuera a suceder. Como era de esperarse, muchos criticaron el acercamiento.

El acercamiento de la candidata por parte del partido Verde Oxígeno con el expresidente y líder del Centro Democrático sigue generando controversia y muchos frentes políticos se han manifestado con respecto a esto. Recordemos que en una entrevista con Semana, la ahora candidata presidencial afirmó que, " yo al presidente Uribe le debo mi libertad y mi vida. Es decir, obviamente también lo podemos mirar desde otra perspectiva y decir: ‘Sí, pero se demoraron siete años’. La verdad, es que le debo la vida. Es decir, si la Operación Jaque no se hubiera efectuado, es posible que primero yo no estuviera con vida y es posible también que Colombia no hubiera alcanzado este espacio de paz que se dio con el acuerdo que obviamente podemos criticar, estar en desacuerdo, pero sí nos cambió el ecosistema colombiano”.

En una trino, el expresidente Álvaro Uribe aseguró estar, “agradecido con la dra Ingrid Betancourt. Muy importante avanzar en el diálogo con ella, su equipo y el Centro Democrático”, a lo que ella respondió, “para liberar a Colombia de la corrupción es importante que nos unamos más allá de las ideologías. Desde el centro estamos abiertos(as) a un gran diálogo nacional e invito a hacer un frente común contra las maquinarias y por la reconciliación”.

Esto generó una enorme controversia desde diferentes sectores políticos, Alejandro Gaviria, precandidato de la coalición Centro Esperanza, dejó un mensaje corto y contundente en Twitter: “Hipócrita y oportunista”, a lo que Íngrid Betancourt respondió, “esta es la cultura de la violencia y la intolerancia que leva a justificar acomodarse con la corrupción. Las maquinarias, no tienen ideologías. Hoy con el uno, mañana con el otro. ¿No aprendiste la lección?”.

El partido Verde Oxígeno y sus congresistas Daniel Carvhalo y Humberto de la Calle, reaccionaron a estos acercamientos entre Betancourt y Uribe, por lo que a través de un comunicado reprocharon la decisión de la candidata y le pidieron a ella que establezca los métodos democráticos dentro del partido para esta toma de decisiones. “Resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático. En este caso, además, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país”.

Y piden a la candidata presidencial que tal y como establecen los estatutos, “convoque a los órganos internos y democráticos del partido, antes de tomar decisiones unipersonales e inconsultas tal como ha ocurrido en otras oportunidades”.

Íngrid Betancourt, quien ha estado muy activa en sus redes sociales, respondió a través de este medio a David Carvhalo y a Humberto de la Calle y afirmó que, “sorprende que cuando quieren estar con Sergio no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí. Estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción, ¿Dónde están ustedes?”.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, también se manifestó con respecto a esta situación y aseguró que, “Para @IBetancourtCol la frontera son las “maquinarias” todas excepto las del uribismo, lamentable!. Que sepa el país, derrotaremos el uribismo y su hegemonía retrograda y corrupta”.

