Sin la presencia de Gustavo Petro, Fuerza Ciudadana oficializó su apoyo a la candidatura del Pacto Histórico

Fuerza Ciudadana se suma a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez. Fotos: campaña Petro.

Este jueves 31 de marzo se materializó la adhesión que se suponía desde hace semanas. El movimiento político Fuerza Ciudadana oficializó su apoyo a la fórmula presidencial del Pacto Histórico conformada por el economista Gustavo Petro y la abogada Francia Márquez.

Al evento asistieron múltiples líderes petristas, así como del grupo significativo de ciudadanos, principalmente oriundos del departamento del Atlántico. Sin embargo, hubo malestar en el auditorio del Hotel Tequendama en Bogotá, donde se celebró el evento, pues el candidato presidencial Gustavo Petro, quien recibió la venia de esa bancada, no asistió al evento.

Luego de idas y vueltas, el equipo de campaña del líder de la Colombia Humana dio a conocer que el aspirante tenía sospechas de covid-19. Horas después se descartó esa posibilidad, pero igual jamás llegó al evento y fue excusado en vivo por su jefe de campaña política, el senador Armando Benedetti.

“El candidato no ha podido venir y tenía pensado venir porque está indispuesto y está siendo objeto de algunos exámenes”, señaló el congresista.

Al pasar a los eventos protocolarios, el petrismo y Fuerza Ciudadana firmaron lo que llamaron un “acuerdo político de voluntades” que le permita a un eventual gobierno de Gustavo Petro trabajar por “las cuatro revoluciones incluidas en el Plan de Desarrollo Magdalena Renace 2020 - 2023: productividad y empleo, equidad y justicia social, ambiental y biodiversidad; y revolución democrática y poder popular”, informó el equipo del candidato.

Por su parte, los voceros de Fuerza Ciudadana se comprometieron a luchar contra las brechas sociales y varios de los problemas que afectan a los colombianos. “En virtud de ello, convocamos a toda nuestra militancia a acompañar esta decisión que tomamos y, estamos seguros, será decisiva en el triunfo de la democracia, el progreso y el desarrollo de nuestro país”, comentaron.

Aunque Petro no llegó y dejó con los crespos hechos tanto a sus adeptos, como a los medios de comunicación, Benedetti confirmó que la candidata vicepresidencial Francia Márquez viajó desde Cali para participar del apoyo a esa candidatura. Y así fue, la también líder social se subió al púlpito y, oficialmente, confirmó que Fuerza Ciudadana se une al Pacto Histórico para la primera vuelta.

“Fuerza Ciudadana ha hecho todo el esfuerzo para construir una visión política de región. Saludamos al departamento del Magdalena, saludamos a todo el Caribe, a la tierra libertaria. No nos podemos olvidar que la Región Caribe es parte de la historia, de la apuesta de la gesta libertaria de este país”, dijo Márquez.

Fuerza Ciudadana (@fzciudadana) anuncia su respaldo a nuestra campaña presidencial.



Transmisión en vivo: https://t.co/RNKMMkTBs2#FuerzaCiudadanaConPetro — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 31, 2022

Es más, hasta se comprometió a que, si llega al poder, trabajará por varios de los sectores de las costas colombianas y luchará contra las inequidades que atormentan desde hace años a los habitantes que residen allí. “Tenemos un desafío enorme (…) Porque no podemos olvidar a La Guajira, al Caribe en su conjunto, al Magdalena. Hoy se ha impuesto una nueva esclavización, la esclavización de las maquinarias corruptas que han jugado con la necesidad de nuestra gente”, añadió la fórmula a ‘vice’ del exalcalde de Bogotá.

Entre tanto, el exalcalde de Santa Marta y vocero nacional de Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, aseguró que habrá un cambio en Colombia si “se involucra a las regiones, a los jóvenes, a los campesinos”, anotó.

No hay que olvidar que Fuerza Ciudadana no se unió al Pacto Histórico en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, lo que ocasionó que se quemaran y no alcanzaran el umbral que les permitía un lugar en el Congreso. Figuras reconocidas de esa bancada como el exconcejal y periodista Hollman Morris perdieron capital político: cuando se presentó a la Alcaldía de Bogotá alcanzó más de 400 mil votos, pero esta vez no llegó ni a los 10 mil.

