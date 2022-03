Yeferson Cossio aseguró que sus seguidores resultaron estafados “por falta de capacidad mental” y Nicolás Arrieta le respondió

Nicolás Arrieta respondió a Yeferson Cossio luego de la polémica de las supuestas estafas que estaba promocionando. Foto: Pantallazo - Nicolás Arrieta

Hace algunas semanas, Nicolás Arrieta acusó a varios influenciadores, entre ellos Yeferson y Cintia Cossio, de estar promocionando algunas empresas que presuntamente estarían estafado a las personas. Sobre esto, el youtuber y también influenciador aseguró lo siguiente: “Otra vez promocionaron los influencers esta mierda, no importa quién se los promocione, Yeferson Cossio, Cintia, su mamá… estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra”.

Y agregó, “yo hablé con Cintia Cossio, le dije: - Mira, están estafando a la gente - que supuestamente el abogado de ellos había revisado y que sí era real, resulta que no. Captó el dinero de más cien personas y ahora no responde”. Luego de esto, Cintia publicó una serie de videos en las historias de Instagram en donde Yeferson Cossio insinúa que Nicolás Arrieta obligó a su novia a abortar y que todo lo que hizo fue para ganar seguidores.

“No hace nada por nadie, ni por él mismo. Es más, hasta se las da de ‘Yo soy el defensor del pueblo’ y metió a la novia en depresión porque la obligó a abortar. Tengo chats y fotos de ella llorando, tan así, se volvió una drogadicta porque ella no lo ha superado”, aseguró Yeferson Cossio en el video publicado por su hermana. Sin embargo, ahora Nicolás Arrieta dio a conocer su reacción al video que habría sido publicado en la cuenta oficial de Yeferson y que fue eliminado cinco minutos más tarde. En este, el influenciador habla de la polémica de las estafas, de lo que fue su amistad con Arrieta e incluso culpó a sus seguidores de caer en esas estafas.

“Me dolió que no me contestara”

En el video publicado en el canal oficial de Nicolás Arrieta llamado: ‘REACCIONANDO A LA VIDEO RESPUESTA DE YEFERSON COSSIO’, el influenciador afirmó, en primer lugar que, “dentro de su mensaje dijo que no iba a tomar ningún tipo de acción legal, porque como él mismo dice en su video -yo tengo razón-, ahora las víctimas de todo esto sí están uniéndose en unas acciones legales contra esta publicidad presuntamente engañosa, contra estos fondos de inversión (...) Le dije por Instagram (a Yeferson Cossio), le dije en persona que tuviera cuidado con estos fondos de inversiones porque estaban estafando”.

En el video que fue eliminado, Cossio le pide a Arrieta primero, que, “no demerite mi Facebook, no demerite las otras pautas que yo he venido haciendo, no demerite mis otros negocios”. Luego asegura que, “yo no he estafado a absolutamente nadie. Cuando ustedes hacen una pauta conmigo, ustedes firman un contrato donde a mí no me responsabilizan de absolutamente nada. Yo no soy ni voz ni voto, yo solamente soy un puente entre las personas que contratan mis servicios de publicidad y todos ustedes”.

Cossio en un momento del video asegura que quiere a Nicolás Arrieta y lo considera un amigo, a lo que respondió, “y yo a ti Yef, pero pues ya eran muy graves las denuncias, ya pesaba mucho que la gente me dijera que por qué tapaba las estafas, que yo por qué lo estaba tapando si era mi amigo, eso también para mí era molesto porque, sea lo que sea, este es un canal donde reaccionamos y prevenimos estafas, Haberle dicho en persona, por Instagram, por todo lado, pues me dolió que no me contestara y que siguiera promocionando estos mismos fondos de inversión que presuntamente estafaron a mucha gente”.

Y después agregó, “yo no estoy demeritando tus otros negocios, yo lo que estoy haciendo es diciéndole que si tienes otros negocios, ¿Qué necesidad de pautar tanta fondo de inversiones?, ¿Cuál es la avaricia?, la gente pierde sus ahorros presuntamente”.

Yeferson Cossio se refirió a las personas que habrían perdido dinero en estas presuntas estafas, a lo que manifestó: “Ustedes deberían ser un poco más conscientes. Un mugroso llega y les dice: ‘Ey, pongan todo su dinero aquí’ y ustedes van y ponen su dinero ante un desconocido solo porque un mugroso se lo dijo. Si eso es así, ustedes no me pueden echar la culpa ni a mi ni a ningún influenciador por absolutamente nada, eso es falta de capacidad mental de ustedes, uno hace la investigación”.

“Dentro de unos años te va a pasar lo que le pasa a todos los influenciadores y es que desaparecen”

A esto, Arrieta respondió: “si tu caes en estos fondos de inversión porque él te lo dijo, es porque tú crees en Yeferson, porque ser un influenciador se trata de influenciar a las personas, entonces tú estás influenciando y haciéndole creer a la gente que algo es 100 % seguro, ¿entonces son idiotas por haberte creído? (...) vale más tu credibilidad a largo plazo que la plata que te puedan pagar. Ahí viene la diferencia entre lo que hace una persona que piensa: -oiga yo no quiero que tumben a la gente que me sigue porque sino esa gente me va a dejar de seguir y no va creer en mí- y eso es grave. Dentro de unos años te va a pasar lo que le pasa a todos los influenciadores y es que desaparecen”.

Por último Arrieta señaló que, “le dije, oye brother pon a disposición tus abogados para que la gente pueda denunciar estas personas y para de promocionar estos fondos de inversión que lo único que hacen es estar a la gente presuntamente. Esto lo debiste haber hecho desde un principio, proporciona nombres, direcciones, presiónalos con tus seguidores para que devuelvan el dinero, eso fue lo que debió haber hecho desde un principio, no esperar a que yo haga un video para que él tenga que salir a hablar, pudo haberlo hecho mucho antes”.

