Eduardo Pulgar: clínica de Barranquilla se rehúsa a entregar parte médico oficial del exsenador

Una fuente del centro asistencial aseguró que la familia no les ha permitido emitir un comunicado oficial.

Aunque el exsenador Eduardo Pulgar lleva hospitalizado ocho días en la Clínica La Misericordia de Barranquilla y es del interés de la justicia colombiana que cumpla con su condena de cuatro años y diez meses, el centro asistencial aún no ha emitido un parte oficial a la opinión pública sobre el padecimiento que llevó al instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a internarlo allí.

Algunos medios de comunicación han intentado obtener el informe médico de Pulgar, sin mucho éxito. Lo más cercano a ello es la información obtenida por una fuente que labora en La Misericordia y es referenciada por la emisora Caracol Radio.

Según dicha fuente, cuya identidad es desconocida, Eduardo Pulgar estaría presentando una crisis hipertensiva, un síndrome coronario y una arritmia cardiaca. La misma fuente aseguró que, debido a la gravedad del cuadro clínico que atraviesa el exsenador del Partido de la U, se prolongará el tiempo que necesita permanecer en hospitalización.

Ya eran conocidas las enfermedades coronarias que padece el exsenador, de modo que la clínica no estaría revelando información nueva si dijera justo eso en un comunicado de prensa formal. No obstante, de acuerdo con la fuente anónima que habló con la emisora, no han podido hacer dicho pronunciamiento oficial porque la familia no lo ha autorizado.

Algunos periodistas recibieron esa respuesta con suspicacia, teniendo en cuenta que Pulgar enfermó el mismo día en que sería trasladado desde una prisión de Malambo (Atlántico) hasta la Cárcel La Picota, de Bogotá.

El condenado Eduado Pulgar lleva 7 días en la @Misericordia_CI en Barranquilla. El mismo día que lo trasladaban a La Picota por orden de un juez, se hizo internar por “dolor en el pecho”. La clínica no ha sacado el parte médico. Tanto tardan en saber qué tiene el reo? —@espinosaradio

Una fuente de la Clínica la Misericordia me hace llegar una información de la salud del señor Pulgar; pero a pesar que hemos insistido, no hay un parte médico oficial. Por qué no hay informe oficial? Tiene 8 días en una clínica y nadie dice nada oficial.

La fuente dice que el señor Pulgar presenta un cuadro de hipertensión, ansiedad y otras cosas que no voy a mencionar ... pero dónde está el reporte médico oficial que sustente lo que la fuente afirma? —@martintapias

Vale recordar que el Ministerio de Justicia ordenó el cambio tras la polémica en la que está envuelto el Inpec por presuntamente estar entregando beneficios a ciertos reclusos. Se conoció que funcionarios de la entidad concedieron permisos irregulares al empresario Carlos Mattos y al abogado Diego Cadena. Entonces, sospechan que otros presos del país también están recibiendo tratos especiales.

En el caso de Pulgar, es considerado un “presidiario VIP”. Además, ya que está recluido en Malambo, municipio ubicado en su departamento natal, podría tener influencias gracias a personas cercanas. Eso es grave porque el excongresista está pagando una condena por tráfico de influencias y cohecho, de modo que tendría oportunidad de seguir delinquiendo.

La pareja sentimental de Eduardo Pulgar, Ana Ucrós, había intentado detener el traslado del exsenador mediante una acción de tutela, bajo el argumento de que la hija de dos años que tienen en común vería vulnerado su derecho a la unidad familiar con el traslado de su padre a la capital.

El Juzgado Primero Civil de Soledad negó el requerimiento el pasado 22 de marzo, argumentando que “no se vulnera el derecho fundamental invocado con el traslado del recluso, toda vez que el derecho fundamental principal invocado de la unión familiar se suple con las visitas virtuales”.

SEGUIR LEYENDO: