Más quejas por los arbitrajes en la Liga BetPlay, el técnico de Santa Fe aseguró que ‘el juez fue muy malo’

Este martes, Atlético Nacional recibió, por la jornada número 13, a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Los ‘verdolagas’ se llevaron la victoria dejando el marcador 2-1. Con este resultado, pasaron a ser líder en la tabla de posiciones con 27 unidades. Por su parte, los cardenales están de novenos con 19 puntos.

Esta temporada ha estado marcada por las constantes quejas de los directores técnicos sobre el arbitraje. Dentro de los entrenadores que ha cuestionado el trabajo de los jueces están Julio Comesaña, de Independiente Medellín, y Rafael Dudamel, de Deportivo Cali. Y este martes se sumó Martín Cardetti, dirigente de Santa Fe.

Tras finalizar el duelo contra Nacional, en Medellín, el entrenador argentino dio una rueda de prensa en la que dijo que hubo un muy mal arbitraje en el compromiso, también dio un balance de la derrota y la falta de gol que ha habido en el equipo bogotano.

Sobre su inconformidad con el accionar de los árbitros en Medellín, Cardetti comentó que: “La sensación es buena, la derrota la vendimos cara. Fuimos a buscar. Un claro penalti que no nos cobran, se revisan todas las manos y esa no. Se ve clara la mano, pero no la cobraron. Erramos muchos goles, por ahí está la clave. Hicimos un buen partido”.

Cardetti agregó: “Fue muy malo, no tuvo el coraje de revisar una jugada anterior que fue mano. Luego las faltas, las amarillas que cobró. Para mí no fue bueno, pero se puede equivocar. Pasa por un error humano, se puede equivocar. Lamentablemente nos perjudicó a nosotros” agregó sobre el tema de los árbitros.

Por último, explicó la falta de gol: “Intentamos por fuera, fuimos amplios para terminar por dentro, se hicieron las cosas bien, a veces no quiere entrar como hoy y es increíble que no sacamos ni un punto cuando tuvimos 5, 6 situaciones claras de gol”.

Actualmente, el equipo cardenal se encuentra de noveno en la tabla de posiciones, luchando así por un cupo dentro de los primeros ocho para tener un pase directo a la fase cuadrangular. Tras este duelo, Santa Fe cuenta con 19 puntos y un gol a favor.

Por otro lado, este viernes, primero de abril, los leones viajarán a Pasto para enfrentarse contra el equipo de Fabian Torres por la primera ronda de la Copa Colombia. Y por la Liga BetPlay, ahora jugará en condición de local y recibirá a Unión Magdalena el 3 del mismo mes.

