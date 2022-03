Hasta este martes tiene plazo para inscribir su cédula y cambiar su puesto de votación

La Registraduría recordó a los ciudadanos que este 29 de marzo vence el plazo para inscribir la cédula. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Este martes 29 de marzo se vence el plazo para la inscripción de cédulas y el cambio de los puestos de votación de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.

Por lo tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que los ciudadanos que deben inscribir su cédula para votar en los comicios son todos aquellos que hayan cambiado su lugar de residencia (barrio, ciudad, departamento o país). De esta forma, se evitan inconvenientes al momento de asignarle su punto de votación.

Así mismo, la entidad aclaró que este trámite también deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estas personas, actualmente, no hacen parte del censo electoral.

Otro punto importante es que, quienes hayan hecho la modificación para las elecciones al Congreso de la República, del pasado 13 de marzo, no deben volver a realizar el proceso para las elecciones a la Presidencia. Solo deberán hacerlo si desean actualizar nuevamente su puesto de votación.

Si usted cumple alguno de estos requisitos, y reside en Colombia, debe acercarse a la sede más cercana de la Registraduría en su nuevo lugar de residencia. A través del siguiente link: https://www.registraduria.gov.co/-Directorio-.html podrá consultar cuál es el punto más cercano. En su defecto, tiene la posibilidad de acudir a los lugares autorizados en las principales ciudades de los departamentos. Para llevar a cabo esta diligencia solo debe llevar la cédula.

Si, por el otro lado, está radicado en el exterior, el proceso debe completarse en las sedes de las emabajadas o consulados.

Las personas que cambien su puesto de votación para las elecciones presidenciales pueden consultar su nuevo puesto, a partir del 29 de abril, ingresando a https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/.

En el siguiente listado también podrá consultar los demás puestos habilitados en el territorio nacional:

Estos son los beneficios de votar en las elecciones de 2022:

El Estado ha promovido una serie de incentivos para quienes decidan salir a cumplir la cita con la democracia:

- Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

- Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

- Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrá en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

- Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

- Rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación, por una sola vez.

- Descuento del 10 % del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.

- Según el artículo 3º de la Ley 403 de 1997, el ciudadano que ejerza su derecho al voto tendrá medio día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo treinta (30) días después a la fecha de la elección.

