Estos son los expresidentes con los que reunirá ‘Fico’ Gutiérrez buscando apoyo para las elecciones

En imagen, el candidato presidencial, Federico Gutiérrez. Foto: Colprensa - Sergio Acero

El próximo 29 de mayo los colombianos tendrán una nueva cita con la democracia, pues se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los candidatos iniciarán un punto crucial de las campañas, dando a conocer sus propuestas a la población y buscando apoyos por parte de diversos sectores políticos.

Uno de los aspirantes a la Casa de Nariño, y que ha dejado conocer parte de su agenda de trabajo, es Federico Gutiérrez, quien se impuso en la consulta interpartidista del Equipo por Colombia. El también exalcalde de Medellín ha enfatizado que está abierto a dialogar con todos los grupos del país, a excepción de “los violentos y los corruptos”.

Por lo tanto, en las últimas horas este confirmó que sostendrá una serie de encuentros con varios expresidentes y, además, desde ya tocó la posibilidad de dialogar con el presidente Iván Duque en caso de imponerse en las elecciones.

“Me reuniré con (Álvaro) Uribe, me reuniré con (Juan Manuel) Santos, me reuniré con (Andrés) Pastrana, me reuniré con (César) Gaviria, me reuniré en su momento, cuando ganemos, también con el presidente Iván Duque, porque vamos a comenzar el empalme”, dijo ‘Fico’ en primera instancia.

“Yo voy a hablar con todos los sectores porque nosotros sí tenemos la capacidad de unir al país”, agregó el candidato a la Presidencia.

Por último, precisó que su gobierno no consistirá en “mirar con retrovisor”, por lo que no culpará mandatos anteriores por lo que ocurre actualmente en Colombia: “Yo les digo que a partir del 7 de agosto, una vez me posesione como presidente, y tengamos a Rodrigo de vicepresidente y tengamos un gran equipo, a partir de ese momento nadie en el país me verá echándole culpa de lo que le ocurra a Colombia a ninguno de los expresidentes”.

El encuentro entre ‘Fico’ y César Gaviria, presidente del Partido Liberal, tendría lugar este miércoles sobre las 5:00 de la tarde. Esta bancada, que hasta hace unos días rompió diálogos con el Pacto Histórico, aseguró que en abril decidirá cuál será la coalición que apoyará en las elecciones. La decisión final será muy importante, puesto que, recordemos, los liberales obtuvieron poco más de dos millones de votos en las elecciones al Congreso de la República.

En la imagen, el expresidente colombiano César Gaviria. EFE/Alex Cruz/Archivo

Por otro lado, el Partido Conservador también tiene estipulado un encuentro con Gutiérrez este miércoles en el cual oficializarán los respaldos para su campaña política. Así lo anunció el exprecandidato presidencial, David Barguil: “Vamos a coordinar con ‘Fico’ la agenda de trabajo, vamos a recorrer el país, el partido se reúne el día miércoles, lo hará la bancada de congresistas actuales y electos y el Directorio Nacional Conservador con el candidato y estaremos armando esta agenda de trabajo por Colombia”.

Hace una semana, el aspirante por el Equipo por Colombia ya había anunciado que se reuniría con el nobel de paz, Juan Manuel Santos. El objetivo: hablar de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Farc.

“Hablaremos sobre todo con la implementación del Acuerdo de Paz y sobre todo de cómo se necesita es una paz real en los territorios, en donde garanticemos la seguridad, pero también la inversión”, dijo ‘Fico’, agregando que su intención es darle “cumplimiento a los acuerdos de paz, pero eso implica que las Farc también tienen que cumplir, porque no le han cumplido a las víctimas”.

Recientemente, el Partido Mira, que participó en la consulta interpartidista con Aydeé Lizarazo, confirmó que se sumó a la campaña de Gutiérrez. “Estamos entregándole a él lo que son las bases del acuerdo programático que nos ha unido aún más a esta campaña”, sostuvo la exprecandidata presidencial.

Partido Mira oficializó su apoyo a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Foto: Partido Mira

