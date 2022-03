Elianis Garrido respondió a las críticas por su apariencia: “Cada vez me gusto más”

Elianis Garrido, actriz y presentadora colombiana. Foto: Instagram @elianisgarrido

Hoy por hoy, aunque no debería ser de tal manera, todavía las críticas sobre la apariencia de las personas se escuchan por aquí y por allá independientemente del medio o lugar: Se escuchan críticas en el trabajo, la casa, el colegio, los medios de comunicación, las redes sociales y la lista podría seguir ampliamente.

Ahora, hablando específicamente de figuras de la industria del entretenimiento nacional, varias de ellas han dado cuenta de su molestia por comentarios de este estilo en torno a su imagen, otras también entregan reflexivas palabras a su audiencia para tratar de generar conciencia al respecto. Ahora, por ejemplo, Elianis Garrido puso el tema sobre la mesa para hablar desde su propia experiencia.

Elianis Garrido ante críticas por su apariencia: "Cada vez me gusto más"

Entonces, el pasado domingo 27 de marzo la presentadora publicó un video en su Instagram en el que se le ve desfilar por una calle, a su vez, con el correr de las imágenes suena el tema ‘Pasarela’, que Daddy Yankee sacó al mercado en el año 2012. Garrido no publicó su video en soledad, también redactó en la leyenda lo siguiente:

“¡No es la talla, ni tu estatura, ni el look que uses, ni los rasgos, ni el qué dirán lo que te define! Hoy me levanté con muchos mensajes lindos y los agradezco con amor… pero también con muchos comentarios despectivos, disfrazados de “crítica constructiva” e innecesarios como: “Te vi ayer, estás demasiado flaca”, “Se ve que eres obsesionada con el gym”, “Estás perdiendo tu feminidad”, “Dónde está el cuerpo que tenías”. Algunos como que no me veían desde hace 10 años creo ¡porque tienen mi imagen física del reality que ya pasó hace 10 años!”.

Aquí vale aclarar dos cosas, primero, la también actriz estuvo en el Carnaval de Barranquilla, el desarrollo del evento tiene por fechas el 26, 27, 28 y 29 de marzo. Segundo, el programa de telerrealidad al que se refiere es ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2012) en el que se desenvolvió como participante.

Ahora, de regreso al texto que publicó, las palabras de la barranquillera no concluyeron con lo ya mencionado, puesto que, también comentó que no desea complacer a nadie y dio cuenta de lo satisfecha que se siente consigo misma.

“Yo hace tiempo me estoy quitando de encima las ganas de complacer opiniones externas todo el tiempo. Vivo con amor, desde el amor y sin hacerle daño a nadie. Y, cada vez me gusto más. No se trata ni siquiera de ego, sino que es priorizar lo que siento y en lo que creo por encima de lo que quieran los demás, que no son dueños de nuestra vida. Es mi cuerpo, son mis cejas, es mi cabello, son mis gustos, son mis decisiones, mi espacio, mis acciones, mi vida”.

Por otro lado, por este mismo tema de celebridades colombianas que han salido en defensa de su apariencia ante los múltiples comentarios de los detractores, está Luly Bossa, quien también durante este fin de semana habló de su celulitis y las criticas generadas por tenerla en vista de que es una mujer que hace ejercicio.

Luly Bossa y su reflexivo mensaje ante comentarios por tener celulitis

