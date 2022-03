Esta es la sanción que deberá pagar el técnico de Nacional tras ser expulsado contra el Cali

Hernán Darío Herrera se perderá algunos partidos en el banquillo de Nacional. Foto: archivo

Uno de los encuentros más emotivos de la última jornada de la Liga BetPlay 2022-I fue el protagonizado entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, en el estadio de Palmaseca. El conjunto ‘Azucarero’ empezó ganando 3-0 con los goles de Teófilo Gutiérrez (12′), Guillermo Burdisso (16′) y Yony González (35′); sin embargo, el ‘Verdolaga’ reaccionó en el segundo tiempo e igualó el marcador. Giovanni Moreno (73′) y Dorlan Pabón (77′ y 90′) se encargaron de aportar los tantos para la visita.

El partido tuvo toda clase de polémicas arbitrales, pues, de los cuatro penales que pitó el juez central, Jhon Hinestroza, algunos especialistas consideraron que había determinaciones erradas. Además, el técnico del ‘Verde Paisa’, Hernán Darío Herrera, fue expulsado en los minutos finales del encuentro por presuntas provocaciones a la hinchada local.

Frente a la sanción que podría afrontar el estratega antioqueño, este viernes el Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la Resolución No. 016 de 2022, en la cual se expusieron las sanciones correspondientes a la última jornada en el fútbol profesional colombiano. En su cuarto artículo, la entidad explicó que Herrera fue suspendido por dos fechas y recibió una multa de dos millones de pesos.

Según el informe de la entidad, el castigo contra ‘el Arriero’, como es conocido popularmente, llega por “proceder de forma provocativa contra la tribuna tribuna occidental con ‘gestos’ generando problemas de seguridad”.

Además, el Comisario de Campo aportó un video en el cual se confirmaría que Herrera sí actuó inapropiadamente hacia los seguidores ‘Azucareros’. “Expulsado D.T. de Atlético Nacional (…) por actos inapropiados, provocar a los espectadores de la tribuna occidental central baja norte incitando con gesticulaciones de forma provocativa levantando los brazos y mirando hacia el público provocando una reacción furiosa de los presentes, por lo cual estos lanzaron objetos al banco visitante”, agregó el reporte.

En sus descargos, Nacional argumentó que la conducta de su director técnico era parte de una “celebración naturalmente emotiva, de aliento hacia el equipo, considerando que el club había remontado un resultado desfavorable”. Así mismo, la institución ‘Verdolaga’ argumentó que “la conducta no produjo ninguna consecuencia lamentable”.

Sin embargo, el Comité Disciplinario respondió asegurando que, aunque no se produjeran perjuicios a los asistentes, no se “exime al Director Técnico de su responsabilidad disciplinaria, pues no es este un elemento que determine la tipicidad o no de la conducta”.

“Se puede establecer una conexión entre la conducta desplegada por el señor Herrera y la forma en la cual los hinchas se acercan a la tribuna visiblemente exaltados. Es decir, que la reacción de la hinchada no se produce específicamente por el resultado adverso sino por la conducta del Director Técnico”, concluyó la resolución.

De esta forma, ‘el Arriero’ no podrá estar en el banquillo para los compromisos frente a Independiente Santa Fe, este lunes 28 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, ni contra Patriotas Boyacá, en condición de visitante (2 de abril).

Desde que salió Alejandro Restrepo de la dirección técnica, Atlético Nacional designó a Hernán Darío Herrera como entrenador interino a la espera de encontrar un reemplazante. La primera opción fue el exjugador argentino Hernán Crespo, sin embargo, este rechazó la propuesta y recientemente fue confirmado como nuevo estratega del Al-Duhail de Catar.

En la interna de Nacional también hablaron con el argentino Lucas Pusineri, quien hace más de un año no dirige a nivel profesional tras ser desvinculado de Independiente de Avellaneda. Y, así mismo, el club trató de comunicarse con el uruguayo Alfredo Arias, quien en septiembre del año pasado fue destituido del Deportivo Cali.

Más allá de que siguen sonando nombres, el periodista, Felipe Sierra, reveló que el plan del ‘Verde Paisa’ sería mantener a Herrera “hasta que se encuentre un candidato ideal en el mediano plazo”.

