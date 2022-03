Reviven video de Francia Márquez niña defendiendo los derechos de su gente en el Cauca

Video de Francia Márquez cuando era niña, defendiendo derechos, se hizo viral. Fotos: archivo particular.

Desde que Francia Márquez Mina saltó a la política, su nombre no ha dejado de sonar y aún más luego de llevarse más de 783 mil votos en las consultas y tras haberse oficializado esta semana como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, su lucha social viene desde su adolescencia y así quedó registrado en un video que está circulando en redes sociales desde hace unos días.

En las imágenes, que fueron difundidas por personalidades políticas, como el senador electo Iván Cepeda, se observa la primera aparición de la dirigente política del movimiento Soy porque somos en televisión, mientras expone la crisis que enfrentaba el embalse de La Salvajina y el río Ovejas, en el municipio de Suárez, ubicado en el departamento del Cauca, del que Márquez es oriunda.

“Nosotros denunciamos que 20 años atrás se construyó La Salvajina y hubo unos impactos sociales, económicos y culturales. De eso salió el acta de 1986 donde la represa en ese entonces se comprometía a una compensación por los impactos que habían. Una educación muy mala donde construyeron unos salones muy malos y nuestros niños están sin una educación bien fundamentada”, aseguraba la hoy candidata a la Vicepresidencia cuando apenas tenía entre 14 y 15 años de edad.

Este es el video de Francia Márquez:

Reviven video de Francia Márquez de niña

La también abogada se ha consolidado como un fenómeno político en Colombia, dado que no solo se convertiría en la primera vicepresidenta afro en llegar a ese cargo, sino que enarbolaría las causas sociales desde el Gobierno, las mismas con las que hizo campaña por el Pacto Histórico y que le permitieron ganarle en votos a viejos políticos como Sergio Fajardo, Alejandro Char, entre varios otros.

Las reacciones a esa filmación no se han hecho esperar. Desde varios sectores del país han destacado la lucha social y ambiental que la también ganadora del premio Goldman Environmental Prize representa desde sus primeros años de vida.

@FranciaMarquezM: toda una vida de luchas, resistencia y dignidad. pic.twitter.com/J4bOPwd6SF — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 24, 2022

Ahora, Francia Márquez se disputará junto al candidato presidencial Gustavo Petro los dos cargos más importantes del Gobierno de Colombia y, con unas marcadas ideas progresistas, buscará acabar con el hambre, romper las brechas sociales que hay en el país y exponer desde el Ejecutivo las problemáticas que enfrentan los colombianos.

En una entrevista para Infobae Colombia, la lideresa y activista afrodescendiente, nacida en la vereda de Yolombó, dio detalles de lo que haría en el Gobierno y cuestionó con vehemencia a quienes siguen considerando a las negritudes como un grupo minoritario.

“Yo no pertenezco a ninguna minoría, nosotros no somos minoría. Nosotros lo que somos es una mayoría que ha estado excluida. De hecho, esa palabra “minorías” sigue siendo impuesta por el colonialismo para decir que los negros e indígenas éramos menores; así que no acepto que digan que somos minorías. Minorías son las 47 familias que han gobernado en este país; pero nosotros, los excluidos, los empobrecidos y racializados, los violentados a quienes nunca se les ha garantizado sus derechos, somos las mayorías en este país”, aseveró Márquez a este portal.

Sobre su trayectoria académica, se sabe que comenzó su preparación profesional graduándose como técnica agropecuaria en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y posteriormente se hizo abogada de la Universidad Santiago de Cali. “Pensé que no tenía que estudiar, pero me tocó hacerlo para tener las herramientas con las que ahora puedo ayudar a mi gente”, señaló.

En 2014 lideró la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, con el fin de denunciar los efectos negativos que la minería estaba teniendo en su territorio.

“Yo todos los días recibo mensajes de niños y niñas diciéndome ‘Estamos orgullosos de usted, gracias por defendernos y por participar’. Recibí el mensaje de una niña de La Guajira de 11 años, me dijo que su mamá está involucrada en política pero que este año ella creyó que no se iba a meter, pero desde que me vio se volvió a meter en la política, me dijo también ‘Yo sé que no puedo votar, pero estoy metida y solo quiero que usted haga que en nuestro país no haya tanta violencia; que los niños y niñas no tengamos que sufrir y que podamos salir a la calle tranquilos, sin miedo’”, narró.

SEGUIR LEYENDO: