Corte Suprema negó tutela a Ingrid Betancourt: pedía que el Estado le diera más plata a su partido Verde Oxígeno

Corte rechazó tutela de Betancourt que pedía más presupuesto para Verde Oxígeno.

Luego de que la candidata presidencial Ingrid Betancourt envió una tutela a la Corte Suprema de Justicia para pedirle que las autoridades electorales del país, así como el Gobierno nacional, le aumentaran los dineros para su campaña por el partido Verde Oxígeno, el alto tribunal rechazó sus pretensiones en primera instancia.

Así se conoció en horas de la mañana de este jueves 24 de marzo, en donde la Sala Plena de la Corte negó los anticipos que Betancourt, que también es representante legal de su colectividad, pedía ante el Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La aspirante independiente aseguraba que el monto que le daban a su partido era menor al de otros movimientos y por eso solicitaba que le dieran la misma cantidad que al movimiento político Comunes, que lo conforman varios miembros de la antigua guerrilla FARC, exsecuestradores de Ingrid Betancourt.

“Solicita que en aplicación del derecho a la igualdad se asigne a dicho movimiento la misma cantidad de recursos otorgados al Partido Comunes (Farc) en el Acuerdo de Paz y se ordene el anticipo para la financiación de la campaña presidencial”, señalaba el documento de la candidata.

Foto de archivo. Los antiguos comandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada, ahora dirigentes del partido político Comunes, atienden una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 15 de mayo, 2019.

En su tutela, Ingrid Betancourt se refirió al fallo de la Corte Constitucional que le devolvió la personería jurídica a su partido y aseguró que, aunque el tribunal les permitía competir en las elecciones, no se había definido el monto que debían entregarles para las campañas electorales y por eso le solicitaba a las corporaciones y entidades antes mencionadas tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, no solo la Corte Suprema desvirtuó las pretensiones de la junta directiva de Verde Oxígeno, sino que el mismo Consejo Nacional Electoral se refirió al tema y le pidió a ese tribunal desatender lo pedido por Betancourt pues no habían vulneraciones a los derechos concedidos tras el fallo que también benefició al Nuevo Liberalismo.

“La resolución que fijará la financiación para el funcionamiento de todos los partidos y movimientos políticos se encuentra en proyección, por lo que la parte actora lo que pretende es adelantarse a los hechos”, señaló el organismo electoral.

Por su parte, la Registraduría, dirigida por Alexander Vega Rocha, argumentó que esa entidad “funge simplemente como ordenadora del gasto, pero la administración del fondo es de competencia del Consejo Nacional Electoral”, argumentaron, dando a entender que ellos no definen los anticipos que fijan las entidades para que los políticos hagan campaña.

Inclusive, la Sala Plena de la Corte Suprema aseguró que el partido de Ingrid Betancourt no siguió el conducto regular al solicitarle primero al CNE tomar cartas en el asunto, contrario a lo que sí han hecho otras colectividades.

“El Partido Verde Oxígeno no ha elevado ningún tipo de solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, como sí lo han hecho otros, tendiente a formular sus inquietudes sobre la manera en que, serán distribuidos los recursos, el porcentaje que les corresponde y la posibilidad de que, como lo formula en esta acción de tutela, al haber sido su dirigente víctima del secuestro efectuado por las Farc, dicho rubro sea igual al reconocido al movimiento hoy Comunes en el Acuerdo de Paz”, argumentó la Corte.

De hecho, la Corte reconoció que al no seguir los parámetros para presentar ese tipo de solicitudes la tutela no podía prosperar. “(...) Además de que frente a esta postulación no existe un desarrollo en la demanda de tutela, a partir del cual, pueda desprenderse la necesidad de intervención de juez constitucional, dicho movimiento, no acreditó haber presentado alguna petición en tal sentido, ante el Consejo Nacional Electoral”, dijo la Corte.

Inclusive, la misma Procuraduría General de la Nación, así como el Ministerio de Hacienda, se pronunciaron sobre el tema y, al igual que las demás entidades, consideraron que no hay faltas ni violaciones en los montos y procedimientos que el Estado ha desarrollado con el partido Verde Oxígeno. De hecho, en la cartera gubernamental hicieron la siguiente acotación:

“La función de ese ministerio se encuentra limitada a la asignación global de recursos, a las entidades que conforman el presupuesto público nacional, más no como un órgano ejecutor del sistema”, sostuvo la representante jurídica del Ministerio de Hacienda.

