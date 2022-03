Qué es el formulario E14 y qué tiene que ver con los votos desaparecidos en el preconteo de las elecciones al Congreso en Colombia

Un error en el diseño del formulario habría ocasionado un gran problema en los resultados del preconteo en las elecciones. Foto: Colprensa

Sin duda alguna una de las elecciones que más han dado de qué hablar en los últimos años fueron las que se desarrollaron el pasado 13 de marzo en donde la incertidumbre y la duda inquietó a varios sectores políticos. Luego de la polémica que se generó con el resultado de los comicios, los dos grandes señalados fueron la Registraduría y el registrador Alexander Vega, ya que pese a la insistencia del reconteo de votos, esta decisión se echó para atrás, dejando a varios actores políticos con una gran molestia por los resultados.

“No me siento derrotado, me siento ganador que la mayoría de los partidos no acepte mi solicitud; muy bien porque el punto de honor es el consenso y si esa solicitud sirvió para que se generara consenso, creo que es satisfactorio para el proceso electoral (...) Nosotros seguiremos trabajando, confío plenamente en las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral, creo en los escrutinios y la alternativa que había presentado era para buscar esa tranquilidad”.”, aseguró el registrador.

Sin embargo, esta decisión no convence a muchos ya que lo sucedido con el Pacto Histórico, en donde una vez se realizó el preconteo, confirmaron la aparición de 400.000 votos, algo que cambió el panorama en el congreso ya que lograron sumar tres curules más en el Senado, dejando como afectados al Centro Democrático, la coalición Centro Esperanza y al Partido Conservador que perdieron un escaño cada uno. Esto inquieta de sobremanera a los partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.

Toda esta situación que se presentó con respecto a los resultados podría haber surgido por una cuestión en los formularios E14 y lo que sería una falla en el diseño lo que generó la confusión entre los funcionarios contratados y estos podrían haber escondido votos de algunas colectividades. En la fase previa a las elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) exigió a la Registraduría comisiones técnicas para debatir temas de la mecánica del proceso de elecciones.

Días antes de las elecciones legislativas y pese a la falta de la socialización previa, la MOE y el Pacto Histórico hicieron llegar una inquietud a la Registraduría Nacional de Colombia sobre los tres formularios E14 que debían ser diligenciados por los jurados de votación; manifestaron que estos podrían haber tenido un error grave de diseño.

La coalición Pacto Histórico aparecía como una lista cerrada en el Senado y se encontraba al fondo de la última página de la circunscripción nacional, lo que generaría un inconveniente al momento de la lectura del resultado ya que no era tan visible como los partidos que tenían las listas abiertas. Esto no solo fue un problema para los jurados de votación, también para los divulgadores de la información en el preconteo, quienes fueron contratados por la Registraduría y podrían haber pasado por alto al Pacto Histórico.

“Denunciaron que iban a pasar estos problemas. El daño estaba hecho porque ya estaban impresos los formularios porque faltaban pocos días para las elecciones. De todas formas, la Registraduría hubiera podido instruir bien a las personas contratadas para evitar el error. Aclarar enfáticamente que no se saltaran el partido”, afirmó Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE en entrevista con Semana.

Esta situación encendió las alarmas en el Pacto Histórico ya que en el preconteo de los votos, notaron que en varias mesas no aparecían votos a su favor, lo que generó muchas dudas y algunos reclamos por parte de la coalición, fue por esta razón que solicitaron que se revisaran los formularios E14. De acuerdo con la MOE, que el Pacto Histórico se ubicara en el pie de la última página a Senado hizo que los divulgadores se pudieran saltar la lista.

“Esta divulgación se da de manera muy rápida y el mismo día de la elección para que la Registraduría los muestre el mismo día de la elección. Es una persona llamando con el formulario en la mano, dictando los números del partido. Al tiempo, otra persona recibiendo y anotando en forma de códigos. Este diseño y la falta de pedagogía se saltaron muchas veces al Pacto”, afirmó Vela en Semana.

Es por esta razón que en el escrutinio se evita este error ya que existen alertas cuando el número de electores no coincide con los votos, esto llevó a que el Pacto Histórico recuperara los cerca de 400 mil votos. La MOE asegura que alrededor del 87 % de las mesas en las que el Pacto Histórico no tenía votos, era por un error y esto ocasionó la variación entre los resultados, por lo que la responsabilidad recae sobre la Registraduría.

“Fue un error total. De diseño, de no instruir bien a las personas y no reconocer los errores. Si se reconoce con tiempo el problema, los partidos políticos podían desplegar sus testigos electorales para revisar el cambio en la votación”, Aseveró Vela.

