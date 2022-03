Por primera vez un colombiano cantará en los premios Oscar: Sebastián Yatra llega a la gala de la mano de “Encanto”

Foto: Getty Images

El próximo 27 de marzo se celebrarán unos de los premios más prestigiosos e importantes del cine: los Oscar. A tan solo días de la gran noche, se confirmaron los artistas musicales que estarán acompañando la velada con sus interpretaciones. El cantante colombiano, Sebastián Yatra, se encuentra dentro de la lista. ‘Dos Oruguitas’, canción que interpreta el músico y que está nominada a los Oscar, estará sonando en el Dolby Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos.

‘Dos Oruguitas’ hace parte de la banda sonora de Encanto, la primera película animada de Disney inspirada en Colombia. Bajo el trabajo de Lin-Manuel Miranda, la canción logró ser nominada en la categoría de ‘Mejor Canción Original’, en la que también se encuentran compitiendo ‘Be Alive’, tema de la cinta ‘King Richard’; ‘No Time to Die’, de la película homónima de James Bond, 007; ‘Down to Joy’, de ‘Belfast’ y ‘Somehow you do’, de ‘Four Good Days’.

“Hola a todos. ¿Cómo están? Quiero hacer este video para contarles algo muy especial. Oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscar. Voy a estar cantando ‘Dos oruguitas’ representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No podría estar más emocionado, agradecido (...) Tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada eso, agradecimiento a la vida por esto que está pasando. Cada cosa que pasa no me deja de sorprender. Ahí los veo. Gracias”, comentó Sebastián en un video publicado poco después del anuncio en su cuenta de Instagram.

Además de la presentación de Sebastián Yatra, se espera que en el escenario este Billie Eilish, quien interpretará, al lado de su hermano Finneas, ‘No Time to Die’; Beyoncé, por su parte, interpretará la nominada ‘Be Alive’ de ‘King Richard’ (’Rey Richard: Una familia ganadora). Reba McEntire, a su paso, cantará “Somehow You Do”, compuesta por Diane Warren para la película ‘Four Good Days’ (’4 días’). Solo estará ausente de la lista de presentación Van Morrison, quien escribió y canta “Down to Joy” de “Belfast”. Según se informó, para el mometno se encuentra de gira.

Es de recordar que el Oscar que otorga la academia va dirigido al compositor, es decir, en caso de que ‘Dos oruguitas’ sea la acreedora, el premio no sería directamente para Sebastián Yatra, por el contrario, sería para Lin-Manuel Miranda. En caso de que Miranda gane el Oscar, se uniría al exclusivo grupo de los ‘EGOT’, al que pertenecen quienes ya tienen a su nombre otros premios como los Emmy, Grammy y Tony.

Sebastián Yatra ya tuvo el chance de interpretar la canción ante un público internacional. Fue durante la semana pasada cuando el colombiano hizo una aparición especial en el show del presentador de Jimmy Kimmel, ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Dos oruguitas. Gracias por este momento’, comentó Yatra en su cuenta de Instagram al lado de un fragmento de su presentación. El colombiano estuvo acompañado en el escenario con un guitarrista y un pianista.

El pasado mes de febrero, a través de redes sociales se hizo público un video en el que se veía al colombiano reaccionar al anuncio de la nominación al Oscar de ‘Dos Oruguitas’. “Vamos hijuep*ta”, dijo Yatra antes de saltar en su sofá, emocionado. Yatra se sentó en su sofá y, con las manos en su cabeza, a modo de sorpresa, no dejaba de sonreír. “Esto es de no creer”, comentó y agregó, “Colombia, estamos nominados al Oscar”.

“Ser uno de los primeros colombianos que representa a mi país en los Óscar y uno de los pocos latinos que ha estado nominado, en la premiación más importante, de mayor prestigio porque reúne actuación, música, cultura, es algo muy espectacular”, afirmó, ante la prensa, al conocer la nominación.





