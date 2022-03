Después de apoyar el recuento, el presidente Iván Duque asegura que es sensato no hacerlo

Presidente Iván Duque (Colprensa - Camila Díaz)

Las dudas de diferentes partidos respecto a los resultados electorales se tramitaron a través de la Comisión Nacional de Garantías, en la que finalmente el registrador Alexander Vega se retractó de presentar la solicitud para un recuento de votos. Aunque el Iván Duque lo había respaldado y su partido Centro Democrático se mantuvo firme en volver a contar los votos del Senado; tras la decisión, el presidente calificó de “sensatos” los resultados.

“Ayer tuvimos una muestra de sensatez, donde todos presencialmente, en el marco de la institucionalidad pudieron exponer sus puntos de vista, y se fue forjando un consenso en torno a que pueda culminar permitiendo los procesos de impugnación, que corresponde por ley, y los procesos de escrutinio departamental y después por supuesto la revisión final que hace el Consejo Nacional Electoral. Todo esto es un mensaje de que esa es la institucionalidad donde eso se debe tramitar y resolver”, sostuvo el mandatario en entrevista con el medio Oye Cali.

Fue en medio de la Comisión que finalmente el registrador sostuvo que la había presentado para generar confianza, pero si la mayoría no lo respalda, se aceptará. “No me siento derrotado, me siento ganador, que la mayoría de los partidos no acepten mi solicitud porque el punto de honor es el consenso y si esa solicitud sirvió para generar consenso, es satisfactorio para el proceso electoral”, sostuvo.

Sin embargo, la solicitud de un recuento de los votos tras el escrutinio se mantiene vigente en el Centro Democrático, el partido de Gobierno. Según Nubia Stella Martínez, la directora como lo expuso en la Comisión, tienen más de 1.100 denuncias de votos no registrados, y están de acuerdo con las demás colectividades que se presentaron errores y no hay confianza en el proceso electoral.

Hollman Ibáñez Parra, representante legal del CD, sostuvo que en base en el numeral 7 de la constitución política y debido a que las comisiones escrutadoras ya están cerradas, según dijo, solicitan un recuento general de todas y cada una de las mesas. Solo Salvación Nacional respaldó esa posibilidad.

Aunque el CNE iba a estudiar la solicitud, expertos sostienen que no hay sustento jurídico para realizar el recuento general. Además, los representantes de los demás partidos que no apoyan la propuesta sostuvieron que se deben usar las impugnaciones si se presentan irregularidades, más no esa atípica figura.

El presidente Iván Duque, en diálogo con Oye Cali, aseguró que como gobierno apoyan la institucionalidad y han acompañado al CNE y al registrador anterior y actual, respetando la independencia de los poderes. Sin embargo, el día anterior había apoyado la solicitud de un recuento.

“De cara a Comisión de Garantías Electorales que tendrá lugar mañana y con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral, es recomendable considerar, por parte del CNE, avanzar con un reconteo general en la elección a senado”, sostuvo.

Presidente Iván Duque recuento

Sin embargo, celebró el resultado de la comisión. “Convocamos la comisión de garantías electorales para que justamente fuera allí en la institucionalidad y no en las redes donde se pudiera abordar esto con un debate sensato. Obviamente fue una buena oportunidad para que todo se pusiera sobre la mesa, pusiera sobre la mesa quienes estaban pidiendo reconteo, se pusiera sobre la mesa la respuesta de la institucionalidad frente a lo ocurrido y sobre todo que se pudiera también garantizar que el proceso de escrutinio conforme a la ley se adelanta con todas las garantías”, afirmó a la emisora Oye Cali.

El mandatario sostuvo que que se necesita “reestablecer la confianza de todos en este proceso”, por lo que espera que se concluya el escrutinio en el Consejo Nacional Electoral para “haga el balance final y diga exactamente cuál es la nueva composición del Congreso de la República y sobre esa base -aclarando todas las dudas-, podamos seguir tramitando una elección presidencial frente a la cual no haya duda alguna de la idoneidad y la capacidad del sistema electoral”, puntualizó.

El magistrado Pedro Felipe Gutiérrez del CNE aseguró que no hay claridad sobre cuánto durará el proceso, pero aclaró que normalmente toma hasta pocos días antes de la posesión de los congresistas el 20 de julio.

SEGUIR LEYENDO: