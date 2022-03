Según abogados expertos, recuento general de votos al Senado no tendría respaldo jurídico

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González





Mucho revuelo ha causado en el país el tema del recuento de votos de las pasadas elecciones legislativas, en las que diversos sectores políticos denunciaron que les faltaban votos, ante la situación el registrador nacional, Alexander Vega hizo la petición de se haga un recuento general de la votación al Senado de la República.

Dicha proposición deberá ser estudiada y aprobada o negada por el Consejo Nacional Electoral. Ante dicha situación, reconocidos juristas han citado la legislación actual y no ven posible que se haga un recuento general sobre el proceso de escrutinio.

Aunque este mecanismo está contemplado en la Constitución para aclarar dudas que se generen en el preconteo. Uno de los que pronunció fue el abogado José Gregorio Hernández en su cuenta de Twitter: “Con cadena de custodia ya cerrada y decisiones de jueces en el escrutinio, no es válido el reconteo general, a la luz de las normas vigentes”.

Se le unió Héctor Riveros y manifestó que “no entiendo cómo opera esto. El Registrador no es autoridad electoral. No tiene facultad para ordenar reconteo de nada. Esa es una decisión de quienes hacen el escrutinio. No sé si se hizo así, pero él ni siquiera debería anunciarlo”.

También se pronunció Asonal Judicial, organización que congrega a los servidores judiciales. “Compañeras y compañeros judiciales de todo el país un fantasma recorre la geografía patria, a las graves irregularidades del E14, se anuncian irregularidades con el E24 a nivel nacional. Los jueces y juezas de la república en cumplimento con su función constitucional el pasado 13 de marzo dieron fe, como administradores de justicia y fedatarios electorales, de cuál fue la verdadera voluntad del pueblo colombiano en las urnas”, dijo en un video un vocero de Asonal Judicial.

Y agregó que “tenemos reporte de docenas de jueces en el país que después de una semana de nueve de la mañana a nueve de la noche reportaron votos por organizaciones como el Pacto Histórico, entre otros, al final el acta E24 termino colocando cero votos, donde ellos habían encontrado cientos de votos”.

Igualmente, en un comunicado la organización afirmó :”Tiende mantos de duda sobre la pulcritud y rectitud de los jueces, de los magistrados y de las altas cortes, tal como sucedió recientemente, cuando el presidente de la República manifestó, al referirse al fallo dela Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia, que cinco (5) personas no podían decidir por todo un país. Esta manifestación en cabeza del primer mandatario y a quien la constitución le ha encomendado la misión de respetar y hacer respetar los fallos judiciales, es nada más ni nada menos, que una sublevación a la institucionalidad del país y una invitación a que se atente, no solo contra la justicia, sino, además, contra sus integrantes”.

Puntualizaron que “demandamos del gobierno nacional poner fin a todos estos ataques contra la judicatura que desnaturalizan y deslegitiman a los jueces y convocamos a todas las personalidades democráticas, a las centrales obreras, estudiantes y a la sociedad civil, como también a la comunidad internacional, para que, en defensa de la democracia y transparencia del proceso electoral, se rodee a los jueces, se apoye su labor y se respeten los mínimos postulados constitucionales en que se basa un Estado democrático”.

Es de destacar que, el Consejo Nacional Electoral deberá aprobar o rechazar la petición del registrador de hacer un recuento general al escrutinio de la elección a Senado.

