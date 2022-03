Pacto Histórico habría elegido a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Petro, según Gustavo Bolívar

¿Francia Márquez vicepresidenta de Petro? Así lo da entender Gustavo Bolívar. Fotos: Colprensa.

Se vence el plazo para que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, anuncie e inscriba a su fórmula vicepresidencial. El tema ha causado tantos rumores que el senador Gustavo Bolívar, de esa coalición, rompió el silencio frente al tema y aseguró que todos los partidos que conforman a esa alianza ya tendrían a una candidata para dicha designación.

Según dijo el cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, se trataría de Francia Márquez, quien obtuvo la segunda votación más alta en las consultas interpartidistas del pasado domingo 13 de marzo en el petrismo y a quien Bolívar y otros políticos quieren ver acompañando a Petro en la carrera por la Presidencia.

“Los Partidos que integran el Pacto Histórico, por solicitud de él mismo, deciden hoy la fórmula presidencial de Gustavo Petro. Al respecto solo diré esto: ¡Me llamo Gustavo Bolívar y quiero que Francia Márquez sea mi Vicepresidenta!”, aseguró Bolívar a través de su cuenta de Twitter.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial al respecto. Sin embargo, según conoció Infobae Colombia con fuentes del equipo de campaña de Petro, el anuncio no se haría este martes 22, sino que, inclusive, podría postergarse hasta el mismo viernes 25 de marzo, fecha límite que fijó la Registraduría Nacional del Estado civil para que los candidatos inscriban a sus ‘vices’.

Aunque Petro ha procurado no referirse al tema, varios militantes del Pacto Histórico sí han dicho públicamente que quieren ver a Francia Márquez en la carrera por la Presidencia pero en compañía del también senador de la Colombia Humana.

Incluso, la misma lideresa social ha asegurado que ella será la elegida para la Vicepresidencia de Gustavo Petro; esto, luego de varias polémicas al respecto, dado que en pasadas ocasiones se había dicho que ese puesto se lo guardarían a alguien de otro partido, como el Liberal, para garantizarle mayor votación al exalcalde de Bogotá.

“Vamos Colombia, por muchos años nos han impuesto la política de muerte; es momento de hacer una política digna, que cuide la vida, que cuide el territorio como un espacio de vida, que cuide a cada colombiano y colombiana”, expresó Márquez, a su vez que dio varios otros detalles de sus apuestas para Colombia.

“Vamos a la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro y aquí está su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez”, señaló la líder afro, oriunda del Cauca.

El anuncio lo hizo en un video acompañada de Gustavo Bolívar y Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, partido que avaló su candidatura en la consulta del pasado 13 de marzo. El video fue subido a la cuenta de este último.

Estamos viviendo un momento maravilloso de anhelo en donde vemos la posibilidad de lograr el cambio y plantear las reformas necesarias para que todos podamos vivir sabroso.



Estamos viviendo un momento maravilloso de anhelo en donde vemos la posibilidad de lograr el cambio y plantear las reformas necesarias para que todos podamos vivir sabroso.

Nuestra tarea incansable será llegar a la presidencia con @petrogustavo, @FranciaMarquezM y un gran equipo

Los congresistas que la acompañaban destacaron la experiencia y capital político de quien se llevó más de 783 mil votos en las consultas internas. De hecho, Gustavo Bolívar hasta llamó “nuestra vicepresidenta” a Francia Márquez, por lo que se reafirmaría que será ella quien acompañe a Petro en su tercer intento por ser presidente de Colombia.

“Vamos en primera vuelta con Francia, con Petro y con toda esta bancada de 50 senadores y representantes, a conquistar este país”, afirmó Bolívar.

El anterior suceso se dio luego de una reunión entre Gustavo Petro, Francia, Bolívar, López Maya y otros personajes del petrismo, en un apartamento del norte de Bogotá, donde hablaron de las uniones que harán para la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 29 de mayo del año en curso.

Cabe recordar que la misma Francia había dicho días atrás que no esperaba que el también líder de la Colombia Humana y hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico la nombrara su vicepresidenta. “No estoy esperando ser la vicepresidenta, lo que espero es que la gente deje de sufrir (…), pero si lo llego a ser, sería un acto de justicia con las comunidades a las que represento”, dijo a la prensa recientemente. Además, se abrió la duda sobre la posibilidad de dicho ofrecimiento señalando que: “Si me lo dicen estaré, y si no, también apoyaré al Pacto Histórico”.

