Esta es la zona más segura de Bogotá: ni un homicidio en dos años

Foto panorámica de archivo de la ciudad de Bogotá (Colombia). EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Una zona de Bogotá que comprende alrededor de seis barrios, con lugares como Cafam Floresta, la Escuela Militar de Cadetes, el Club de Suboficiales de la Fuerza Aérea y la cárcel de mujeres El Buen Pastor y un aproximado de 54.000 habitantes, lleva dos años sin registrar ningún homicidio.

Se trata de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) Los Andes, en la localidad de Barrios Unidos. Con barrios tradicionales como La Castellana, Rionegro y Los Andes, y una extensión desde la calle 80 hasta la autopista Norte, y desde la carrera 68 hasta la carrera 30, esta zona refleja una disminución absoluta en las muertes violentas.

Habitantes del sector resaltan un trabajo en conjunto con las autoridades de los diversos cuadrantes y las rondas dadas por los militares en la zona: “Ha sido importante contar con el patrullaje de la Escuela y con el apoyo del Club, pero el verdadero trabajo lo ha realizado la junta de acción comunal de Los Andes, el CAI Rionegro y las personas que se han querido vincular a la estrategia para mejorar la seguridad del barrio”, mencionó Jorge Vera, habitante del lugar indicó El Tiempo.

La presidente de la Junta de Acción Comunal JAC, Adriana Forero, indicó que han sido esfuerzos duros y constantes los brindados por los integrantes de los frentes de seguridad para resguardar las zonas. Y es que tan solo el año pasado sucedieron 1.136 asesinatos en Bogota, por lo cual no tener ni una sola muerte violenta en la zona es significativamente positivo.

“Tenemos varios grupos de WhatsApp. En cada uno hay un líder barrial y este, a su vez, se encuentra en un grupo más grande. En ellos difundimos mensajes y recomendaciones: no dar datos a desconocidos, no permitir el ingreso a la vivienda de funcionarios que no están identificados y alertar si existe un vehículo sospechoso, entre otros”, indicó la presidenta de la JAC.

Adriana Forero quien vive hace más de treinta años en Los Andes, indicó que desde su vinculación en el 2011 al frente de seguridad, ha podido evidenciar la importancia que tiene el CAI Rionegro y la comunicación constante con ellos: “Las personas de la estación son muy abiertas y siempre nos escuchan. Tenemos comunicación directa con ellos a través de WhatsApp y esto ha permitido que nosotros nos convirtamos en sus ojos, sin que nosotros asumamos tareas que no nos corresponden”.

Aunque hubo esta reducción en el homicidio y en otros tantos crímenes, el robo a las personas aumento en un 31,53 %, por lo que así sea positiva la cifra de las muertes violentas no se puede relacionar directamente con la seguridad han señalado algunos expertos.

De hecho Martín Gómez, habitante del sector señaló precisamente que hay otras áreas del crimen que también se necesitan combatir: “Acá seguimos teniendo problemas de robos con motorizados, seguimos contando casos de hurtos a viviendas. Ahí es donde necesitamos el apoyo institucional y no solo de los patrulleros del sector, que son unos bárbaros si tenemos en cuenta todo el territorio que abarcan, sino del Distrito y la alcaldía local”.

El homicidio bajó 21,2 % en Bogotá: Secretaría de Seguridad

Durante el consejo de seguridad, realizado el jueves 17 de marzo en el Parque José Joaquín Vargas en la localidad de Barrios Unidos, liderado por la alcaldesa Clauida López, se anunció que los homicidios se han reducido en la capital y que se están definiendo estrategias para combatir el hurto en la capital.

“El homicidio en Bogotá, en lo corrido de este año, se ha reducido en más de un 20 %, estamos por encima de la meta que nos propusimos para el año: que era la reducción del homicidio de 15 %. Queremos llegar a la reducción más alta en la historia de Bogotá. El año pasado fue doloroso y difícil, y Barrios Unidos es la campeona, es la localidad que no ha tenido ni un homicidio en todo el año”, sostuvo la mandataria.

SEGUIR LEYENDO