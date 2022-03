Tolima, Deportivo Cali y Santa Fe, los protagonistas de la jornada de miércoles en la Liga BetPlay

CALI - COLOMBIA, 07-03-2022: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 entre Cortuluá y Deportes Tolima jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Juan Fernando Caicedo of Tolima celebrates after scoring the second goal of his team during a match for the date 10 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Cortulua and Deportes Tolima played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Este miércoles 16 de marzo se da inicio a la fecha 11 de la Liga BetPlay en Colombia con tres encuentros donde habrá grandes clubes del fútbol colombiano. Los partidos del día serán entre Deportes Tolima vs. Patriotas, Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali y Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe.

<b>Deportes Tolima busca la cima del campeonato ante el colero de la Liga</b>

El primer partido de la fecha 11 será entre Deportes Tolima vs. Patriotas en el estadio Manuel Murillo Toro sobre las 4:00 de la tarde. El equipo dirigido por Hernán Torres se encuentra en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 22 puntos, a una unidad del líder, Millonarios FC.

Para el duelo ante el último equipo en la tabla, Torres contará con sus mejores elementos en ataque como lo son Juan Fernando Caicedo, Michael Rangel, Anderson Plata, Daniel Cataño y el peruano Raziel Garcia. Sin embargo, destacó la ausencia de varios jugadores titulares como los son el portero Alexander Domínguez, los defensores José David Moya, Juan Camilo Angulo y Junior Hernández; los volantes Bryan Rovira y Yohandry Orozco y los extremos Andrés Ibargüen y Luis Miranda.

<b>Deportivo Cali busca salir de la crisis ante un irregular Atlético Bucaramanga</b>

El segundo turno en los partidos del día será para Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali, partido que se jugará desde las 6:05 de la tarde en el estadio Alfonso López de la capital Santandereana. El más necesitado de un triunfo son los azucareros que se encuentra en la casilla 18 con tan solo siete unidades.

Rafael Dudamel sorprendió en la nómina de convocados al dejar por fuera al chileno Sebastián Leyton, quien venía siendo titular, aunque su rendimiento no era el esperado. Esto indicaría que el delantero titular sería el argentino Agustín Vuletich y que el puesto del extranjero podría ser ocupado por el canterano Jimmy Congo o Carlos Robles.

Por su parte, Armando Osma se refirió al momento actual de su equipo que empató recientemente y ganó en su estreno en el banquillo ante Atlético Nacional:

“Tenemos que ir partido a partido y hay que pensar en el juego siguiente, con la misma idea y el optimismo de vencer y sumar puntos en la tabla. Yo no hago números, yo hago es rendimiento, me importa que el equipo rinda, la efectividad es la parte que hace que exista un cambio grande en el equipo, si generamos 10 opciones tenemos que marcar cinco”.

En sus últimos cinco encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo dos triunfos y el visitante se quedó con tres victorias.

<b>Independiente Santa Fe enfrenta a Deportivo Pasto con la vista en los ocho primeros</b>

El partido que cerrará la jornada del miércoles en la Liga BetPlay estará a cargo de Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto en el estadio Libertad. El pitazo inicial se dará a las 8:10 de la noche y el equipo ‘cardenal’ está obligado a ganar para no alejarse de la zona de los ocho mejores del campeonato.

Ante los nariñenses Independiente Santa Fe contará con el regreso del capitán Leandro Castellanos, así como de las figuras Wilfrido De La Rosa, John Velásquez y Jersson González también se encuentran convocados los juveniles Santiago Tamayo, Kevin Mantilla. Sin embargo, tendrán la baja de Yulian Anchico por tarjeta roja en la jornada pasada y Juan Sebastián Pedroza por acumulación de 5 tarjetas amarillas.

El partido estará dirigido por David Espinoza con asistencia de Javier Patiño, Élkin Charrys, Jonathan Ortiz y encargados del VAR.

SIGA LEYENDO: