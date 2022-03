Sergio Fajardo se reencontró con la periodista que lo corchó en 2018 sobre el páramo más grande: “Claro que me acuerdo”

Fajardo se reencontró con periodista que lo corchó / Captura de pantalla

Tras su victoria en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, el candidato presidencial Sergio Fajardo volverá a competir por segunda vez por ser presidente de Colombia, dado que en 2018, cuando Iván Duque ganó, él quedó en tercer lugar atrás de Gustavo Petro. En esa ocasión, el exgobernador de Antioquia vivió una particular escena que en este 2022 volvió a salir a la luz pública.

Resulta que hace cuatro años, por estas mismas fechas, la periodista Carolay Morales le preguntó a los candidatos presidenciales de ese entonces cuál era el páramo más grande del mundo, cuestionamiento al que Fajardo contestó equivocadamente y que le ocasionó durísimas críticas.

Pues bien, esta vez, el aspirante presidencial se reencontró con la comunicadora y revivieron el particular y viral momento en el que el exgobernador de Antioquia mandó a buscar en Google a los periodistas de la emisora RCN Radio que le preguntaron al respecto.

“En este momento, sinceramente, yo no me acuerdo. Pero esta pregunta tiene una característica, que estamos en la época digital: coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Y yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con este dato, porque yo no voy pa’ un concurso, sino para liderar el país”, respondió el candidato en aquel entonces.

Esos dichos se inmortalizaron tanto en las redes sociales como en los diferentes medios de comunicación y, hasta el día de hoy, siguen en la memoria de cientos de internautas que, precisamente, viralizaron el nuevo encuentro entre Carolay Morales y Sergio Fajardo, que quedó plasmado en TikTok.

En esta oportunidad, la periodista le preguntó que si se acordaba de ella a lo que él respondió que “claro que me acuerdo”; además, reconoció que desde el 2018 varios ciudadanos le recordaron que respondió mal la pregunta en aquella oportunidad.

Sin embargo, esta vez, contestó acertadamente y dijo que el páramo más grande del mundo es el de Sumapaz, ubicado en Cundinamarca, Colombia. Finalmente, intentó esquivar a Morales y culminó el viral episodio que ya tiene miles de reacciones.

Cabe anotar que en el 2018, la respuesta errada de Fajardo, hoy candidato oficial de Centro Esperanza, no fue la única en la que falló. Esa vez también le pidieron que dijera tres especies de fauna que estén en vía de extinción en Colombia y esto respondió:

“Yo me acuerdo de una: la rana toro en el Chocó. Esa es de la que me acuerdo. La otra, Google: especies en vía de extinción en Colombia, y seguro que ahí sale y sale buena la respuesta”, dijo, mientras que la periodista le refutó que esa no era una especie en vía de extinción porque venía de América del Norte y por lo tanto era invasora en el territorio colombiano.

Estas declaraciones se conocen luego de que el también exalcalde de Medellín ganara la elección de la consulta del pasado domingo y se proclamara, oficialmente, como aspirante presidencial. Eso sí, aseguró que no se unirá a Fico y que ni siquiera lo ha pensado. Señala que el representante de la derecha es un “sinónimo de continuismo”, tanto del actual gobierno de Iván Duque, como directamente del uribismo.

“Nunca en mi vida lo he considerado (…) Federico es la expresión del continuismo, del gobierno de Duque”, sostuvo Fajardo.

Horas después de que se conociera la posición de Fajardo, Óscar Iván Zuluaga anunció su retiro de la contienda electoral e hizo oficial su adición a la campaña de Gutiérrez. Cabe recordar que Zuluaga representaría al Centro Democrático, actual partido de Gobierno.

