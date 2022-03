Falsedad ideológica en documento público y fraude al sufragante, los posibles delitos que tendría que asumir Suani Lefevre Bessudo

Suani Lefevre Bessudo subió unas historias de Instagram en las que confiesa haber cometido irregularidades en su papel de jurado en las pasadas elecciones.

La polémica del joven estudiante de la Universidad de los Andes, nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, tras revelar que había presuntamente saboteado a los votantes valiéndose de su condición de jurado.

El nieto de Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, aseguró que entregó tarjetones de la coalición Centro Esperanza cuando los ciudadanos solicitaron los del Pacto Histórico.

La revelación se hizo tras un vídeo en el que se podía observar a Suani Leslsfevre, insultar concretamente a los seguidores de Gutavo Petro y el Pacto Histórico: “Hoy fui jurado de votación y fue una puta mierda, la próxima vez que toque me voy del país y vuelvo, así sea como por tres días. En otras noticias, le hice una hijuputada a todos los Petristas de mierda y si se preguntan qué hice, es muy fácil: cuando ellos votan y tu tienes la cédula de ellos tienes que darles un pedazo de papel que diga que tienen un día libre y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían ponía un nombre falso”, narró el nieto de Jean Claude Bessudo.

Según el conocimiento jurídico del penalista Carlos Gómez, quien habló con el Tiempo, indicó que el joven por esta situación podría afrontar cargos ante la justicia: “Cuando alteró los certificados de votación consignando información falsa, cometió falsedad ideológica en documento público. Los jurados son particulares que cumplen una función pública con carácter transitorio. Cuando se negó a entregarlos, cometió falsedad por ocultación de documentos públicos”, indicó el penalista Gómez.

En el vídeo también se puedo apreciar Suani decir que cambió los tarjetones de las consultas cuando se lo solicitaban: “La otra es que si no se daban cuenta también les estaba dando el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta por quién votaban, no sabían ni siquiera por quien votaban, era increíble”, dijo Suani Lefevre Bessudo.

Este hecho también podría acarrear algún tipo de consecuencia legal indicó el penalista al periódico El Tiempo: “Cuando dijo haber cambiado los tarjetones cuando le pedían el de Petro entregando los que no eran, cometió fraude al sufragante (Articulo 308 del Código Penal). De este modo, alteró los resultados de la consulta en su mesa, defraudó la confianza de los sufragantes y en la consulta por el Pacto Histórico, los hizo votar en otra consulta”, mencionó Carlos Gómez.

Aunque después de conocerse el vídeo, el joven se pronunció nuevamente indicando que era una simple broma y referencia al humorista Alejandro Riaño con su personaje Juanpis, a muchas personas no les cuadro esa respuesta. El penalista concluyó mencionando: “Es tiempo de serenarse, pero también de que el Estado dirija claros mensajes de desestímulo a esa otra forma de fraude y a la violencia. Sinceramente desearía que eso fueran puras palabras vacías. Pero si no, aún es tiempo para la reflexión”.

El objetivo era agrandar mi ego: Suani Lefevre

Luego del escándalo que provocó el nieto del presidente de Aviatur, el joven subió dos reels a una cuenta de Instagram en los que pidió disculpas y aseguró que las declaraciones que hizo en tenían como objetivo agrandar su ego.

“Debido al irresponsable vídeo que hice y al impacto que está teniendo en redes me veo en la necesidad de pedir disculpas no solo al nombre de mi familia sino al de toda Colombia. Perdón madre, abuelos, tíos. Perdón a todo el sistema democrático de Colombia y perdón a todo el que se pudo ver ofendido por este video sea cual sea el motivo”, dijo Suani Lefevre.

“No fue la manera ni el vocabulario adecuado para expresarme y mucho menos decir hechos falsos comprobables, solo con el objetivo de agrandar mi ego”, añadió.

Así mismo, le solicitó a las autoridades competentes que investiguen la mesa de votación número uno de Altos de San Isidro, en la localidad de Usaquén, donde efectivamente jurado de votación.

