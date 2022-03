Combatiente colombiano vivió angustiantes momentos en medio de un bombardeo en la guerra de Ucrania

REUTERS/Alexander Ermochenko

El pasado mes de febrero, el gobierno de Rusia, en cabeza de su mandatario, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania. Desde aquel momento, los ojos del mundo han estado sobre aquel violento conflicto que ya le ha arrebatado la vida a cientos de militares y civiles. Martín Ríos, un colombiano, decidió ir a Ucrania para hacerle frente a la situación, incluso, presenció lo ocurrido en el bombardeo ruso a la base militar de Yavoriv. Martín tiene experiencia militar, de hecho, hizo parte de los hombres que conformaron la legión francesa en Mali.

“Lamentablemente, perdimos más héroes: 35 personas murieron como resultado del bombardeo del centro de mantenimiento de la paz y seguridad. Otros 134 se encuentran con diversos grados de heridas y están en el hospital (...) dispararon cohetes contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en la región de Leópolis (...) El ataque aéreo se llevó a cabo desde el mar Negro y el mar de Azov. Los aviones despegaron del aeropuerto de Saratov. En total, los ocupantes dispararon más de 30 misiles”, anunció el gobernador de la región, Maxim Kozitsky, en su cuenta de Telegram, para el momento.

“Yo sentí el impacto, porque se movió todo el edificio, literal se movió. Me levanto, yo estaba en bóxer, me puse las botas, un esqueleto, me tercié el fusil y saqué a mi compañero (...) Luego de que ya vi que todos habían salido pude salir yo corriendo, y cuando impactó el primer misil pues ahí fue cuando el choque me arrojó un poco hacia adelante y caí en un charco, fueron segundos que quedé inconsciente”, comentó en una entrevista con el noticiero del Canal Caracol. Es de recordar que de esa acción terrorista resultaron fallecidas 35 personas, de acuerdo con información de medios locales.

De acuerdo con lo que relató ante los micrófonos de ese canal de televisión nacional, logró despertar y reincorporarse en la situación que estaba viviendo. Logró correr al bosque para buscar una trinchera y poder esconderse ahí, sin embargo, en medio del camino, se encontró con una mujer que se encontraba perdida y en shock por lo que estaba sucediendo. El hombre tuvo que hacerla reaccionar a la fuerza para poder huir, pues estaban en cercanías de la caída de un misil.

“Tocó la manoterapia, darle un cachetadón para que reaccionara, ahí ya me arrojo con ella porque venía uno (misil) y nos tocó botarnos (...) solamente teníamos un cartucho por proveedor, no teníamos casco ni teníamos protectores, no teníamos nada. La unidad con la que yo estaba parecían todos boy scouts”, continúo diciendo en su relato a Noticias Caracol.

En la mañana de este de este 16 de marzo, medios de comunicación internacionales destacaron el discurso entregado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensk, desde Kyiv, ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Zelensky aseguró que la invasión de Rusia es “la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial”. El mandatario de Ucrania, de nuevo, en su intervención, pidió auxilio para combatir los hostigamientos de Putin. “Amigos, estadounidenses, en su gran historia tienen páginas que les permitirían entender a los ucranianos. Entendernos ahora, cuando los necesitamos en este momento”, dijo.

“Recuerden Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando su cielo estaba negro por los aviones que los atacaban (...) Solo recuérdenlo, recuerden, el 11 de septiembre, un día terrible en 2001 cuando la maldad trató de convertir las ciudades de Estados Unidos en campos de batalla, cuando personas inocentes fueron atacadas desde el aire, como nadie más lo esperaba y no pudieron detenerlo. Nuestro país vive lo mismo, todos los días, ahora mismo en este momento”, recordó.





Seguir leyendo: