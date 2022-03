Manuela Gómez explicó en qué van sus planes de irse fuera del país

Manuela Gómez, empresaria e influenciadora colombiana. Foto: Instagram @manugomezfranco1

Entre los múltiples planes que seguramente Manuela Gómez tiene pensados a futuro para realizar en su vida figura uno que quiere hacer “lo más pronto posible”: Irse del país. De hecho, el lunes 14 de marzo la influenciadora paisa puso el tema sobre la mesa desde sus Historias en Instagram para comunicarle a su grupo de seguidores de su idea de dejar Colombia, aunque dando unas palabras de tranquilidad respecto al funcionamiento de su empresa.

“He pensado muy seriamente en irme del país. Igual, me llevo el trabajo, seguimos vendiendo, voy a mirar cómo gestiono todas las cosas de mi vida nuevamente. Obviamente no es así de fácil decir me voy mañana mismo del país porque si por mí fuera ni siquiera estaría aquí, ni siquiera volvería a mi casa, pero bueno, tengo que mirar cómo soluciono lo de los perritos, tengo que mirar cómo acomodo nuevamente la empresa, tengo que gestionar muchísimas cosas para poderme ir”.

En vista de toda la reorganización que tiene que hacer en su vida por cuenta de esta decisión que parece haber tomado ya, Gómez resaltó que dichas modificaciones le tomarán un poco de tiempo, sin embargo, quiere irse lo más pronto que se pueda.

“… Pero en mi cabeza ya está que me quiero ir lo más pronto posible, entonces voy a empezar a gestionar. A mis clientes, no se preocupen que la idea es continuar vendiendo los productos, seguimos vendiendo al por mayor, yo voy a tratar de organizar todo súper bien antes de irme”, fueron las palabras con las que concluyó el asunto por el momento.

Manuela Gómez habla de sus planes de irse fuera del país

Es de recordar que, como empresaria, Manuela Gómez ofrece productos de belleza, algunos enfocados en el cabello, otros en las uñas, etc. Por otro lado, la exprotagonista de nuestra tele no ha especificado cuál es el país en el que le gustaría radicarse o si todavía está decidiéndose entre algunas opciones de destino. Aunque, en vista de su constante interacción con sus seguidores, es cuestión de tiempo para que revele este detalle de su decisión.

Las cirugías plásticas que Manuela Gómez se quiso realizar recientemente:

A principios de marzo la influenciadora comunicó que se realizaría algunas cirugías plásticas, principalmente una reducción de senos y cola, aunque esto no fue lo único planeado a practicarse, pero tampoco amplió la información respecto de las otras intervenciones. Empero, bromeó al decir: “… Me voy a operar todo, hasta la uña enterrada que tengo, todo me lo voy a operar”.

Actualmente, la paisa tiene su enfoque laboral puesto sobre su empresa, y sus seguidores también la ven desempeñándose como influencer. Sin embargo, cuando Manuela Gómez empezó a figurar entre los medios de comunicación fue por cuenta de ‘Protagonistas de Nuestra Tele (2012), reality actoral en el que se desenvolvió como participante.

Si se habla de los ganadores de dicha temporada del programa de telerrealidad, estos fueron Sara Uribe y Jhoan Álvarez. La producción fue presentada ante el público por el Canal RCN.

