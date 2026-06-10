Colombia

Fórmula vicepresidencial de Santiago Botero le puso condiciones a Iván Cepeda para apoyarlo en segunda vuelta

El movimiento descartó cualquier conversación con Abelardo de la Espriella y dejó abierta una alianza para el 21 de junio únicamente si se cumplen algunos compromisos

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El movimiento Romper el sistema aseguró que no tendrá ningún tipo de respaldo para Abelardo de la Espriella - crédito @CarlosFCuevas1 / X

El movimiento Romper el Sistema del excandidato presidencial Santiago Botero, confirmó el 9 de junio de 2026 que apoyará a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio si el candidato acepta dialogar sobre tres condiciones: una reforma a la justicia enfocada en castigar a políticos corruptos, respaldo a la paz solo si existe voluntad real de los actores armados y una política de crédito para el emprendimiento popular, según Carlos Fernando Cuevas, que fue la fórmula vicepresidencial de la campaña.

Como respaldo, esa candidatura puso sumar los 206.000 votos que obtuvo en la primera vuelta. Según el exaspirante vicepresidencial, están dispuestos a sumarse a Cepeda si hay coincidencia en los tres puntos que el movimiento considera indispensables para el desarrollo del país.

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Cuevas también cerró la puerta a cualquier acercamiento con el abogado Abelardo de la Espriella, el representante de la ultraderecha en las elecciones de 2026: “Por Abelardo, jamás, pero jamás he contemplado siquiera dar el apoyo y nuestro movimiento tampoco. Ellos nos buscaron para conversar y nos hemos negado para hacerlo. Intentaron con varios compromisarios y nosotros no dimos ni siquiera la oportunidad del saludo, porque creemos que su visión de país, su proyecto social, político, jurídico y económico, no está de acuerdo a nuestros principios básicos”.

El movimiento ofrece sumar 206.000 votos en la segunda vuelta del 21 de junio si hay acuerdos sobre castigo a la corrupción, paz con exigencias y financiamiento para sectores populares - crédito Esteban Reyes/Infobae Colombia
El movimiento ofrece sumar 206.000 votos en la segunda vuelta del 21 de junio si hay acuerdos sobre castigo a la corrupción, paz con exigencias y financiamiento para sectores populares - crédito Esteban Reyes/Infobae Colombia

Romper el Sistema condicionó su respaldo a tres compromisos concretos

El primer punto planteado por el movimiento es la justicia. Cuevas dijo que Romper el Sistema se definió durante la campaña por exigir una reforma judicial dirigida contra “los principales bandidos de este país, que son los políticos corruptos, que vayan a un patio, en una cárcel, como cualquier bandido”.

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El segundo eje de la propuesta se concentra en seguridad y paz. Cuevas afirmó que su movimiento está a favor de los diálogos de paz, pero considera que este debería estar condicionado a que los grupos armados demuestren una voluntad efectiva de deponer la violencia.

Si eso no ocurre, reclamó una respuesta de fuerza del eventual jefe de Estado: “En caso de que no haya voluntad de paz, exigimos que usted, que quiere ser el jefe, el comandante en jefe de las fuerzas militares, defienda a los colombianos”.

El excompañero de fórmula de Botero sostuvo que el candidato ya ha enfrentado a estructuras poderosas del país: “No puedo creer que Iván Cepeda, que fue capaz de enfrentar paramilitares, políticos corruptos, fue capaz de enfrentar a Álvaro Uribe (...) le vaya a quedar grande enfrentar a un Mordisco o a un Calarcá, que no tengan voluntad de paz y asesinen a líderes sociales, que asesinen a campesinos, a jóvenes y a las personas más pobres de este país”.

Carlos Fernando Cuevas, que fue la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero, reveló por qué apoyará a Iván Cepeda - crédito @CarlosFCuevas1 / X

La tercera condición se refiere al modelo económico que Romper el Sistema quiere discutir con Cepeda. Cuevas pidió que el emprendimiento y la economía popular sean impulsados “a través del crédito como motor de la economía de este país”.

Para eso recordó una propuesta de su campaña, la idea consistía en ofrecer capital semilla y créditos a sectores populares para desmontar la dependencia del “gota a gota” y ampliar el acceso a recursos para los trabajadores independientes.

El vocero del movimiento describió esa política como una vía para “eliminar las barreras que tienen los emprendedores, vendedores ambulantes e independientes en Colombia de acceder a los recursos para poder generar empresa”.

Hasta el momento, Ivan Cepeda no se ha pronunciado sobre esta posible alianza - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Hasta el momento, Ivan Cepeda no se ha pronunciado sobre esta posible alianza - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Cuevas presentó esa oferta como una invitación a integrarse a la “gran mesa de diálogo nacional” que quiere promover Iván Cepeda.

“Si logramos coincidir en esto, vamos a arrimar. Y si llegamos a arrimar, haga que usted, que esto se pueda. Haga que se pueda, doctor Cepeda. Nosotros siempre diremos: que rime y que se pueda”, refiriéndose a la arenga popular de la campaña del candidato del oficialismo.

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