César Pachón denunció que la Registraduría le quitó la curul 17 al Pacto Histórico: “Nos quieren robar los votos”

César Pachón denuncia que la Registraduría le habría quitado su curul 17 en el Pacto Histórico, la alianza de Petro. Archivo particular.

El hoy representante a la Cámara, César Pachón, quien competía por una curul en el Pacto Histórico para el Senado de la República, denunció que la Registraduría Nacional del Estado Civil le habría quitado el puesto que se ganó en el Congreso para el otro período electoral.

Así lo aseguró a través de su cuenta de Twitter, manifestando que el Pacto Histórico había obtenido 17 curules y no 16, tras los resultados de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Según el congresista, la entidad habría cometido fraude electoral.

Grabándose con un tablero en mano, Pachón dice que hizo los cálculos para ratificar su denuncia y asegura que ha “encontrado bastantes inconsistencias”; inclusive, habló de un “robo de votos en la Registraduría”, añadió.

“Nos dijeron que habían 17 curules, donde entraba yo. A cierta hora de la noche nos dijeron que ya no eran 17, sino 16 y nos quitaron la curul de César Pachón”, denunció.

De acuerdo con el congresista, a las 2:00 a.m. del pasado 14 de marzo habían mesas que no habían reportado los sufragios obtenidos; además, dice que le parece “ilógico” que 26 mesas de votación no reportaran votos por el Pacto Histórico, la consulta más votada en los pasados comicios.

“Pueden acomodar los datos que quieran y la votación para quien quieran”, señaló el parlamentario petrista, que representa a Boyacá en el parlamento y que terminará su primer período el próximo 20 de julio.

En esa línea, César Pachón le pidió a los abogados de varios municipios que no han reportado sus resultados que se dirijan a las registradurías y corroboren los votos obtenidos; con esto, el congresista busca quedar electo y pasar de la Cámara al Senado por el petrismo. “A todos los compañeros del Pacto Histórico, no solo hablamos de César Pachón en el puesto 17, estamos hablando de 21 o 22 o hasta más curules, para tener mayorías en el Congreso. Nos quieren robar los votos”, advirtió.

Otro que también se refirió al tema fue el candidato presidencial Gustavo Petro, quien quedó elegido en esas mismas elecciones, y que le pidió a sus litigantes que investiguen las mesas en las que aún no se reportan sufragios; la idea de Petro es para obtener más curules en su coalición y tener mayor gobernabilidad en caso de que gane las elecciones presidenciales.

“Todos nuestros abogados en las mesas escrutadoras deben cuidar los votos tanto del Pacto como de Fuerza Ciudadana. Es un hecho que han desaparecido decenas de miles de votos en mesas de jurados homogéneos. Al menos 29.000 mesas”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.

Por ahora, los senadores electos por el Pacto Histórico son:

-Gustavo Bolívar

-María José Pizarro

-Alexander López Maya

-Aida Avella

-Roy Barreras

-Martha Isabel Peralta Epieyu

-Iván Cepeda Castro

-Piedad Córdoba

-Pedro Hernando Flórez Porras

-Isabel Cristina Zuleta López

-Alex Xavier Flórez Hernández

-Clara López

-Robert Daza Guevara

-Yuly Esmeralda Hernández Silva

-Wilson Arias

-Gloria Inés Flórez

Las críticas a la Registraduría vienen desde el pasado domingo porque sus plataformas digitales no funcionaron correctamente durante la jornada electoral; además, este lunes, se les ha criticado porque, supuestamente, varios formularios E-14 fueron alterados. La mayoría de denuncias aseguran que el fraude se habría cometido para favorecer a Federico ‘Fico’ Gutiérrez, ganador de la consulta interpartidista del Equipo por Colombia.

“Y hay una segunda parte, la presunta corrupción en los formularios E-14, evidente beneficio para Fico Gutiérrez y su victoria del día. Nos queda claro que la registraduría no ofrece garantías. Que nefasto, y hay una más aún”, escribió @SantiagoMariniV, uno de los denunciantes en Twitter.

Hay que recordar que el E-14 es uno de los formatos que los jurados de cada mesa de votación tienen que llenar para consolidar las cifras de votos que recibieron los candidatos o partidos. El documento tiene impreso el nombre de cada aspirante y al lado aparecen tres casillas vacías para que sean llenadas dígito por digito de la cifra total de votos.

